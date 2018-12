Most u Vltavské je průjezdný pro osobní auta. Jezdí se středem

/FOTOGALERIE/ Po více než dvou měsících od uzavření otevřela ve čtvrtek Technická správa komunikací (TSK) most v pražské Bubenské ulici u stanice metra Vltavská. Částečné dopravní omezení však potrvá, na most mohou zatím jen auta do 3,5 tuny.

Podle informací, které TSK oznámila na svém twitterovém účtu, by mělo 15. ledna začít statické podpírání mostu. Auta mohou jet ve směru do Holešovic pouze středem, nikoliv po okrajích mostu, ze dvou jízdních pruhů je tak jeden. Částečné obnovení provozu umožnily zátěžové zkoušky, které proběhly před vánočními svátky. Na most ještě jeho správci instalovali sondy, které budou stav mostu monitorovat. Zatím přežije. Na most u Vltavské se brzy alespoň částečně vrátí osobní auta Přečíst článek ›

Autor: Jan Sůra