„Dnes instalujeme nosníky pod kritické pole číslo 4 mostu X022 na Vltavské. Práce běží podle plánu a dopravu pod i na mostě obnovíme od příštího pondělí 25. 2. 2019 ráno,“ uvedla na twiiterovém účtu městské firmy mluvčí Barbora Lišková.

Pražský magistrát ve spolupráci s TSK rozhodl kvůli trhlinám v konstrukci o okamžitém zavření mostu v Bubenské v říjnu loňského roku. Nahoru nemohla auta, dole nejezdily tramvaje. Po nouzovém zajištění se provoz částečně obnovil. Konstrukce prošla v prosinci zatěžkávacími zkouškami. Veškerá omezení by tedy měla skončit na konci února.

Stavební dělníci v pondělí dopoledne spouštěli na most s pomocí jeřábů 9,5 tuny vážící ocelový nosník. U Vltavské vyrostl rovněž první pilíř, během týdne jich bude celkem deset.

O víkendu úplná výluka

„V následujících dnech budou probíhat dokončovací práce, pak tu naše činnost bude ukončena. Provizorní podepření tu může být dva roky, ale životnost je udělaná tak, že může být až deset let nebo vyšší,“ řekl o zásahu specialista firmy Hochtief Petr Vítek serveru Blesk.cz.

Ještě před úplným zprovozněním všech tramvajových tratí i silničního mostu musí cestující i motoristé počítat o víkendu 23. a 24. února s úplnou výlukou. Automobilová doprava bude vedena po objízdných trasách a tramvaje nahradí autobus. Pražská TSK chce totiž také opravit koleje i trakční vedení a zjistit, v jakém stavu jsou okolní mostní konstrukce.

Tři varianty řešení

Nová magistrátní koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) musí rozhodnout, co jako vlastník udělá s problematickým mostem dál. Podle mluvčí TSK existují tři varianty.

„Jednou z nich je celková přestavba mostu, další je rekonstrukce mostu nebo přestavba celého území, kdy by zde mohla vzniknout úrovňová křižovatka,“ vyjmenovala Lišková. Ještě loni na podzim přitom magistrátní společnost uvažovala o demolici.

Třetí varianta by znamenala, že auta a tramvaje by se u Vltavské křížily na běžné křižovatce a nadjezd nad tratí by nebyl potřeba Jednalo by se o návrat do druhé poloviny 70. let, mimoúrovňové křížení je v provozu od listopadu 1980. Ale kdy se o osudu mostu X022 rozhodne, není zatím vůbec jasné.