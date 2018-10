Most na Vltavské stavěli jinak, než bylo v projektu. Podepřený bude několik let

/INFOGRAFIKA/ Technická správa komunikací našla provizorní řešení pro nyní nejkritičtější uzel pražské dopravy. Most v dezolátním stavu na magistrále v Bubenské ulici dočasně podepře, později jej ale bude nutné zbourat. Potvrdila to mluvčí TSK Barbora Lišková.

Dělníci začali staveniště pod uzavřeným mostem přebírat už ve středu, most by mohl být vyztužen do týdne. Pak se na něj budou moci vrátit automobily a pod něj tramvaje do zastávky Vltavská. Provizorní řešení vydrží zřejmě několik let, mezitím bude třeba připravit definitivní projekt.

„Budeme navrhovat zbourání mostů a výstavbu nových,“ uvedla Lišková s tím, že rozhodnutí bude na vedení města. Projekt by se měl nicméně začít připravovat co nejdříve.

Konstrukce estakády, která navazuje na Hlávkův most přes Vltavu, je podle TSK podobná loni zhroucené Trojské lávce a mostu v Janově. Jde o konstrukci s nosnými upínacími lany. TSK je přitom přesvědčena, že oprava mostů není možná, a to přesto, že jde o relativně zánovní stavby. Magistrálu v těchto místech postavili v roce 1980 Vojenské stavby.

STAV SE ZAČAL PRUDCE ZHORŠOVAT

Most v Bubenské ulici prochází kontrolami od 90. let, v posledních týdnech se ale jeho stav začal prudce zhoršovat. TSK na svém webu zveřejnila zprávu společnosti Pontex o stavu mostu.

„Nejsme schopni prokázat spolehlivost mostu. Bylo zjištěno, že skutečné provedení se liší od projektové dokumentace, kterou máme k dispozici,“ uvedl Pontex ve svém dopise TSK. Podle zprávy i projektanti mostu připustili, že se most stavěl jinak, než bylo uvedeno v projektu. Kvůli jeho uzavírce je úplně uzavřena zastávka Vltavská pro tramvaje.

Uzavřený most na magistrále přitom zapadá do série neutěšených pražských mostů, jejichž údržba se po léta zanedbávala. Vedle zborcené Trojské lávky se řeší především další osud Libeňského mostu a také železničního mostu pod Vyšehradem. Pod drobnohledem techniků je i zmíněný Hlávkův most.

NEJVĚTŠÍM PROBLÉM? NEDOSTATEK FINANCÍ

„Obávám se, že uzavření části mostu na Vltavské je pouze začátek situace, která může vyústit v úplné uzavření Hlávkova mostu. To by znamenalo absolutní kolaps dopravy v Praze. Původní žert s výstavbou pontonového mostu z Karlína do Holešovic se bohužel začíná stávat realitou,“ vyjádřil se například jeden z lídrů rodící se pražské koalice Jiří Pospíšil (TOP 09). Jiný koaliční lídr Jan Čižinský (Praha sobě) slibuje posílení Technické správy komunikací a vytvoření plánu údržby mostů a dalších dopravních staveb.

Na neutěšený stav mostů upozorňují už delší dobu stavební inženýři. „V České republice je největším problémem nedostatek financí na provádění oprav a údržby mostů. Vede to pak ke snižování jejich zatížitelnosti, tedy snižování maximální přípustné hmotnosti vozidel připuštěných do provozu na mostě,“ říká odborník na mostní konstrukce Michal Drahorád.