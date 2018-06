Most Legií čeká nutná oprava. Dopravní podnik chce hýbat s tramvajovou tratí

Most Legií, spojující Národní divadlo a Újezd, by měl projít velkou rekonstrukcí v roce 2022. Ve hře je i posunutí tramvajových kolejí na mostě. Veřejnou soutěž Technické správy komunikací (TSK) vyhrála společnost Pontex.

Firma už začala s detailní diagnostikou. Provede také podrobný průzkum. "Jeho účelem je ověřit stávající stav a rozsah poškození všech částí z hlediska statického a z hlediska trvanlivosti jednotlivých konstrukcí," vysvětlila mluvčí TSK Barbora Lišková.

Výsledky budou pokladem pro projekt na opravu mostu a soutěž. Most Legií je zapsán jako památkově chráněný objekt, proto bude průzkum pod přímým dohledem pracovníků Národního památkového ústavu (NPÚ).

Výsledky mají dát i odpověď na požadavek Dopravního podniku (DPP). Ten chce posunout koleje na mostě severním směrem, aby se zlepšila propustnost křižovatky u Národního divadla. Průzkum navazuje na studii zpracovanou Institutem plánování a rozvoje hlavního města (IPR). Ta počítá s úpravami křižovatky, už dnes je navíc ve špatném stavu a propadá se. Průzkum má trvat jeden rok, výsledky budou v květnu 2019.

Práce částečně omezí provoz na mostě už letos v létě a na podzim kvůli úpravám povrchu. "V době tramvajové výluky v úseku Vítězná - Národní budou po dobu deseti dnů probíhat zatěžovací zkoušky a také inženýrskogeologický průzkum v oblasti založení mostu. O prázdninách Pontex zavede sondy do chodníků a vozovky, to nejspíš způsobí komplikace řidičům i chodcům," upozornila Lišková.

Většina prací má však podle mluvčí probíhat bez většího narušení provozu, dělníci se na most dostanou ze Střeleckého ostrova a z hladiny Vltavy. Lišková dále potvrdila, že na samotnou rekonstrukci by mělo dojít nejdříve v roce 2022. Most Legií je jeden z mnoha mostů přes Vltavu, který není v dobrém stavu. Postaven byl v roce 1901, kdy nahradil řetězový most Františka I. Měl několik názvů, za socialismu se jmenoval most 1. Máje.