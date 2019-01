Mořský svět připravil na Velikonoce speciální program pro návštěvníky

Praha - ZOO Mořský svět bude své návštěvníky vítat i o velikonočních svátcích. Na Velký pátek 25. března od 8.30 do 18 hodin, o víkendu 26. a 27. března od 9 do 19 hodin a na Velikonoční pondělí od 8.30 do 18 hodin. Na pátek a sobotu je připravený speciální program pro zpříjemnění návštěvy.

ZOO Mořský svět v Praze. | Foto: www.morsky-svet.cz

Kromě ukázek krmení vybraných živočichů je připraveno pro zájemce i populární malování na obličej. Díky spolupráci se společností Chocoland.cz rovněž ke každé zakoupené vstupence obdrží návštěvníci jako dárek rodinné balení výtečných sušenek Nora Deugnietjes. Přehled akcíPátek 25. března



od 11.00 hodin: krmení středové nádrže

od 13.00 hodin: ukázka krmení žraloků

od 15.00 hodin: ukázka krmení odranců pravých

od 14.00 do 17.00 hodin: malování na obličej



Sobota 26. března



od 11.00 hodin: ukázka krmení odranců pravých

od 13.00 hodin: ukázka krmení ve velké nádrži Baunty

od 15.00 hodin: krmení středové nádrže

od 14.00 do 17.00 hodin: malování na obličej Čtěte také: Mořský svět v Praze přivítal nové žahavé obyvatelky



