Celé znění zprávy odvysílané v Morseově abecedě: Tapír čabrakový Morse odjíždí 30. září do svého nového domova v Zoo Norimberk. Narodil se v Zoo Praha 19. dubna 2020, jméno dostal pro tečkované a čárkované zbarvení své mláděcí srsti. Přejeme mu šťastnou cestu a dlouhý spokojený život! -|.-|.--.|..|.-.||-.-.|.-|-…|.-.|.-|-.-|---|…-|-.--||--|---|.-.|…|.||---|-..|.---|..|--..|-..|..||…--|-----|.-.-.-||--..|.-|.-.|..||-..|---||…|…-|.|…|---||-.|---|…-|.|…|---||-..|---|--|---|…-|.-||…-||--..|---|---||-.|---|.-.|..|--|-…|.|.-.|-.-|.-.-.-||-.|.-|.-.|---|-..|..|.-..||…|.||…-||--..|---|---||.--.|.-.|.-|…|.-||.----|----.|.-.-.-||-..|..-|-…|-.|.-||..---|-----|..---|-----|--..--||.---|--|.|-.|---||-..|---|…|-|.-|.-..||.--.|.-.|---||-|.|-.-.|-.-|---|…-|.-|-.|.||.-||-.-.|.-|.-.|-.-|---|…-|.-|-.|.||--..|-…|.-|.-.|…-|.|-.|..||…|…-|.||--|.-..|.-|-..|.|-.-.|..||…|.-.|…|-|..|.-.-.-||.--.|.-.|.|.---|.|--|.||--|..-||…|-|.-|…|-|-.|---|..-||-.-.|.|…|-|..-||.-||-..|.-..|---|..-|…|-.--||…|.--.|---|-.-|---|.---|.|-.|-.--||--..|..|…-|---|-|--…-||

Zatímco Morse, který je teprve druhým odchovaným mládětem tohoto vzácného a ohroženého lichokopytníka v Zoo Praha, míří do Německa, jeho rodiče Indah a Niko zůstávají v Česku.

Odvysílaný vzkaz dal celému světu vědět, že se Morse přesouvá do německé Zoo Norimberk. Podobným způsobem se veřejnost dozvěděla i o tapírových křtinách.

