Monsieur Dakar vysadil svůj strom v pražské botanické zahradě

Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) nedůvěřuje šest z deseti lidí. Naopak důvěru má Babiš u 37 procent Čechů. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT). Z průzkumu také vyplývá, že většina občanů by nesouhlasila s tím, aby prezident Miloš Zeman jmenoval Babiše znovu premiérem, pokud by jeho vládě parlament vyslovil nedůvěru.