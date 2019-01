Modřínový mini les i 1 500 let staré stromy najdete v Troji

Praha /FOTOGALERIE/ - Jak by mohly vypadat až 1 500 let staré stromy, si můžete prohlédnout do neděle 29. května na výstavě bonsají v trojské botanické zahradě. Bonsaje se totiž neměří na reálné roky, ale na vizuální stáří. Za pozornost stojí i deskovitý pískovec, evropský unikát pocházející z Čech, na kterém bonsaje stojí. O víkendu doplní krásu ručně tvarovaných miniatur čajové obřady, skládání origami, cvičení Taiji nebo ochutnávání japonských specialit.

„Odhadnout stáří bonsaje je těžké, pokud neznáte její historii. Některé jsou získané z přírody, kde mohly růst třeba sto let. U bonsaje je však nejdůležitější její vzhled, který udává věk. Bonsaj porovnáme se stromy jejich druhu rostoucích v přírodě nebo z fotografií na internetu. I bonsaj, která má třeba jen osm centimetrů může vypadat jako několika set let starý strom," odhaluje tajemství věku bonsají Petr Herynek, kurátor výstavy bonsají trojské botanické zahrady.

Bonsaje nemusí růst pouze v misce, ale třeba i na kameni. Navíc na něm nemusí být jen jeden strom, ale i několik. „Zajímavý je mini lesík modřínu opadavého. Lidé se tak mohou očima „projít" po lese. Někdy se tam dělají i cestičky, aby byla procházka úplná," popisuje jeden z exponátů Herynek. Evropský unikát z lomu Krákorka Podstavce, na kterých bonsaje stojí, nejsou z obyčejného kamene. Jedná se o evropskou raritu - deskovitý pískovec z lomu Krákorka nacházející se ve Lhotě u Červeného Kostelce. „Příběh tohoto unikátu se začal psát už ve13. století a do dneška se těží ručně. Deskovitý pískovec je v českých zemích již od dob gotiky nejpoužívanějším stavebním kamenem. Je z něj postavený například hrad Wizumburg. Díky jedinečné struktuře je každý kámen originál. Na počátku devadesátých let minulého století objevili kameníci v lomu Krákorka desku se stopou dinosaura. Jednalo se o první objev dinosauřích stop na našem území," říká Herynek. Celá výstava se koná ve spolupráci s Česko-japonskou společností a za podpory Pražské energetiky a. s. Ve výstavním sále najdete krásné kameny suiseki, kresby a pokojové bonsaje, vše od manželů Chramostových. VÍKENDOVÝ PROGRAM

Sobota 28. 5.

10 – 18 h skládání origami

12 – 18 h cvičení Taiji

11 – 20 h prodej japonských specialit

13; 15; 17 h provázení výstavou

14 h provázení kurátorem výstavy Petrem Herynkem

21.30; 22 h večerní komentovaná procházka

Neděle 29. 5.

10 – 18 h skládání origami

12 – 18 h cvičení Taiji

11 – 20 h prodej japonských specialit

13; 15; 17 h komentovaná procházka

14; 15:30 h čajový obřad15 h ukázka tvarování bonsají

Autor: Redakce