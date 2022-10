Arnoštka Roubíčková, rozená Ernestina Popperová pocházela ze židovské rodiny z Rakovníka. Na začátku 80. let se vyučila krejčovou, dveře do světa se jí však otevřely až po sňatku s Juliem Roubíčkem, obchodníkem s obilím. Společně se přestěhovali do Prahy a založili rodinu.

Válka ji připravila o konkurenci

Už v roce 1919 se s manželem rozvedla a najednou byla sama na výchovu tří dětí. Jinou ženu by takový osud možná udolal, ne však Arnoštku Roubíčkovou. Začala šít na zakázku, nejdříve jen příbuzným a přátelům, pověst o nápaditých modelech se však šířila po celé Praze. Měla nezbytné nadání, ale dokázala i správně vycítit, co bude zrovna v módě. Pomohla jí také politická situace, většina krejčích byla naverbována na frontu první světové války a kromě Hany Podolské tak Roubíčková de facto přišla o většinu konkurence.

Maison Ernestine Roubicek

Pro inspiraci si módní návrhářka jezdila do Paříže, hlavního města módy. Francouzky pozorovala na dostizích, promenádách, i jen tak na bulvárech. Její dcera Adéla uměla dobře kreslit, a tak ji matka brávala s sebou, aby modely překreslovala. Její krejčovství se tehdy nacházelo v Nekázance 8 na Novém Městě. V roce 1925 si již Arnoštka Roubíčková mohla dovolit pronajmout prostory v druhém patře tehdy supermoderního paláce Koruna.

Zvláště mezi českými zákaznicemi se těšila velké oblibě, jiná velká krejčovství totiž provozovaly Němky. Jejímu salónu se po francouzském způsobu přezdívalo Maison Ernestine Roubicek.

Nestihla emigrovat

V Koruně Roubíčková pro svou rodinu pronajala i byt, aby měla svých 120 švadlen stále pod dohledem. Jako první v Praze pořádala módní přehlídky, kde najednou představila i dvě stovky modelů. V roce 1932 salon naposledy přestěhovala do domu na rohu Jungmannovy ulice. To už se však nad prosperující firmou i majitelkou začala stahovat temná oblaka nacismu. Zatímco starší dcera a syn emigrovali do USA, ona a mladší dcera Adéla s rodinou zůstaly v Praze. Arnoštku deportovali do Terezína, v roce 1942 zemřela v táboře v Treblince. Adéla, její manžel i děti zahynuli už o rok dříve v Lodži.