Mobilní signál začal fungovat v prvním úseku metra na lince C

Mezi stanicemi metra C Muzeum a I. P. Pavlova od včerejška funguje mobilní signál 4G. Jde o fakticky první starší úsek podzemní dráhy, ve kterém mohou cestující telefonovat a surfovat na internetu.

Novinku umožnil průlom v jednání města s mobilními operátory, kteří po několika letech dohadů na jaře souhlasili s financováním projektu postupného pokrytí celé sítě metra za přibližně půl miliardy korun. Hotové má být do roku 2022.

„Beru to jako takový první záblesk a potvrzení, že se nám podařilo dodržet slib, který jsem veřejnosti dala,“ komentovala to primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Město slibuje rozšíření pokrytí z Muzea až do Roztyl do konce října. V současnosti je mobilní signál v tunelech jen v novém úseku linky A a v některých povrchových úsecích linky B a C. Od loňska je tam také dostupná síť wi-fi v šesti vybraných stanicích, k nimž letos přibyla stanice Muzeum.