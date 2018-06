Mlýny i bývalá akademie věd. Víte, k čemu dřive sloužila budova Musea Kampa?

Muzeum 21. století. Dříve mlýn, hospodářský dvůr, zelinářská zahrada či Československá akademie věd. Tak by šly ve zkratce popsat Sovovy mlýny, dnes známé spíše jako Museum Kampa. První zmínky o budově pochází ze 14. století. Stavení muselo za svou dlouholetou existenci však čelit neblahým ranám osudu jako požáru či povodním. Na jeho přestavbě se také podíleli významní architekti jako Josef Zítko či Josef Schulz.

Nejstarší zmínka o Sovových mlýnech na Kampě pochází z roku 1393. Není však pochyb, že vznikly daleko dříve. Stopy bádání vedou až do hlubin století 10. Je ovšem známo, že ikonický pražský mlýn založil klášter benediktinek u Sv. Jiří. První pohroma postihla budovu už za husitské revoluce, kdy mlýn povstalci vypálili. Následně pak stavení přešlo do vlastnictví Starého Města pražského.

„V roce 1478 měšťané věnovali pozemek konšelu Václavu Sovovi z Liboslavi, aby si zde zřídil dům a hamr, přičemž pro měšťany měl obnovený mlýn mlít mouku. Tento mistr dal nově postavenému mlýnu jméno, které přetrvalo dodnes,“ vysvětlila mluvčí Musea Kampa Jana Pelouchová. Poté na místě vyrostla brusírna, pila, vápenice, krupník, soukenická a jirchářská valcha. Stavení také svého času sloužilo jako hospodářský dvůr či ovocná a zelinářská zahrada.

Staroměstská obec poté Sovovy mlýny znovu vykoupila, a to roku 1574. Jelikož původní dřevěný mlýn shořel, došlo o 15 let později k nové výstavbě. Tehdejší mlýn obec postavila z kamene a upravila ho do renesančního stylu. Za třicetileté války v roce 1648 tak posloužil Švédům jako kvalitní dělostřelecká bašta.

Mlýnu prospěl podnikatel Odkolek

Výrazné změny v historické podobě Sovových mlýnů přišly ale až za Františka Odkolka, potomka starého českého rytířského rodu. „V roce 1840 přišel do Sovova mlýna, kde se po čase oženil s Marií Trödlovou, nejstarší dcerou tehdejšího majitele mlýnů. Jeho podnikatelský a obchodní talent dal celému prostředí novou tvář,“ vysvětlila Pelouchová.

Roku 1858 podal Odkolek žádost o přestavbu mlýna na amerikánský neboli parní. Adaptoval mlýn, postavil dvoupatrovou budovu, kterou prodloužil až do linie ulice. Vybudoval na místě pekárnu a další provozy spojené s výrobou pečiva. V závěru stavby mlýn doplnily romantické fasády. Nově v něm vznikla také strojovna a vysoký komín.

O šest let později podnikatel rozšířil své pozemky a od knížecího rodu Lichtenštejnů koupil Lichtenštejnský palác na břehu Vltavy. Mlýny, pekárnu i další budovy spolu s novým palácovým sídlem spojila velká Odkolkovská zahrada, zabírající značnou část ostrova Kampy.

Akademie věd i knihovna

Se Sovovými mlýny je také spojena řada významných jmen. Architekt Josef Kannar se podílel na stavbě pily a přístavku nad řekou, Josef Schulz a Josef Zítek spolupracovali zase na přestavbě mlýnů roku 1867. František Odkolek později spolupracoval i se staviteli Josefem Maličkým a Františkem Srncem.

Na konci 19. století postihla mlýny další katastrofa. Požár. Vyhořelou budovu na Kampě koupila pražská obec roku 1920 a provedla její základní opravu. Po druhé světové válce tu sídlila Československá akademie věd či Ústav pro českou a světovou literaturu. Komunistický publicista Zdeněk Nejedlý v mlýnech provozoval zase Kabinet a knihovnu Zdeňka Nejedlého a Kabinet pro studium českého divadla. Část budovy využívala i Umělecká řemesla, obec tu zase měla truhlářské a klempířské dílny.

„Koncem devadesátých let získala celý areál pro využití jako galerie moderního umění Meda Mládková, respektive Nadace Jana a Medy Mládkových. V letech 2000 a 2001 se konala kompletní, náročná rekonstrukce, která upravila budovy do dnešní podoby. A to vytvořením moderních provozů nutných k činnosti galerie spolupracující s nejvýznamnějšími světovými institucemi,“ popsala mluvčí Musea Kampa.

Vše měla tenkrát na povel architektka Helena Bukovanská z Atelieru 8000 Praha, na výtvarné stránce se podíleli umělci Václav Cígler, Michal Motyčka, Marian Karel, Miroslav Špaček či Dana Zámečníková. Zachovala se i novogotická fasáda architekta Josefa Schulze z konce 19. století. Ta dodala dnešnímu Museu Kampa jeho charakteristický tvar, dotvářející pohled na panoráma Pražského hradu při pohledu od Národního divadla.

Sovovy mlýny zastihla ještě stoletá voda v roce 2002. „Díky obrovskému nasazení všech zaměstnanců muzea a pomáhajících dobrovolníků se muzeum ale podařilo zase ve velmi krátké době otevřít veřejnosti,“ doplnila Jana Pelouchová. V průběhu historie se tak chátrající mlýny proměnily především díky moderním skleněným prvkům v moderní budovu muzea 21. století.