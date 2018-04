Mláďata napadená kočkou či vyhozená do koše. Která ptáčata potřebují pomoc?

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 20 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci 41100 Všeobecní administrativní pracovníci. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kont. osoba: Michaela Brožková, 720 031 334, První kont.: E-mailem na michaela.brozkova@sid.cz nebo telefonicky v čase 8:00 - 18:00 hod. , "Co od Vás očekáváme: Uživatelská znalost MS Office, psaní všemi deseti, komunikační schopnosti, zákaznický přístup. Co Vás přesně čeká? Komunikace s klienty - telefonicky, emailem a písemně; Zpracovávání a vyřizování dokumentů pro klienty. Samostatná práce i týmová spolupráce s kolegy. Benefity: Stravenky, Flexi pass, školení.". Pracoviště: Společnost pro informační databáze, a.s., Antala Staška, č.p. 510, 140 00 Praha 4. Informace: Michaela Brožková, +420 720 031 334.