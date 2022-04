ŘSD jako důvod rozšíření na uspořádání v šesti jízdních pruzích uvádí nárůst intenzit dopravy. Denně po dálnici v tomto úseku projede kolem 60 tisíc aut.

Kromě modernizace hlavní trasy mají být provedeny přestavby všech osmi mimoúrovňových křižovatek. Zvažuje se zrušení stávající u Čtyř kamenů a vybudováním odpočívky i na pravé straně. Mezi plány je i oživení odpočívky Podchlumí u Mladé Boleslavi. Součástí záměru je i řešení protihlukových opatření, návrh vodohospodářského řešení stavby či vyvolané přeložky sítí technické infrastruktury a úpravy území v okolí stavby. Velkou proměnou má projít křižovatka se silnicí I/38 a I/16 u Bezděčína, má se posunout o kilometr blíže k Praze.

Aktuální plán počítá s tím, že by rozšiřování mohlo začít už v roce 2024, kompletně má být hotovo v roce 2030. Jako první se má rozšířit úsek z Radonic do Brandýsa a z Bezděčína do Kosmonos.