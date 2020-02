Poukázat na problematické provozování elektrokoloběžek firmy Lime se rozhodl místostarosta Prahy 1 Richard Bureš svéráznou akcí. S několika spolupracovníky se pustil do úklidu nezaparkovaných, překážejících vozítek. Zhruba po hodině jejich práci ukončila policie.

Ilustrační foto - Elektro koloběžky | Foto: Deník / Martin Divíšek

Zástupce starosty Richard Bureš (ODS) do jehož gesce v Praze 1 patří doprava, informatika a úklid se do středečního boje pustil protože, jak zmiňuje na svém facebookovém profilu, mu se sdílenými koloběžkami došla trpělivost. Společně s několika dalšími muži se vydal do ulic a nevhodně zaparkované a překážející Limetky se jal společně s ostatními přenášet na místa, kde vadily co nejméně.