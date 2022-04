Areál kdysi býval místem jatek specializovaných na divočinu, po roce 1990 chátral a dnes je určen k výstavbě. Jenže na pozemku, který vlastní Passerinvest Group se ještě několik let stavět nebude. „V místě brownfieldu vlastní naše firma pozemek, na němž ještě dva roky nebudeme stavět, tudíž jsme chtěli toto místo využít pro možnou pomoc. Zakoupili jsme hotovou modulární sestavu buněk, která byla původně určena do Německa jako školka,“ řekl majitel firmy Radim Passer.

Pražané se mohou vyjádřit. S územním plánem je blíže seznámí výstava

Na projektu se podílely i radnice Prahy 11 a Nadační fond Help Ukraine. „V centru nabízíme pro děti volnočasové a sociální aktivity včetně vzdělávání. Zároveň zde poběží sociální a podpůrné programy se snahou o začleňování do společnosti. Představu o programu máme, každopádně provoz centra se nastaví především podle aktuálních potřeb našich maminek,“ popsal Vladimír Gergel, předseda správní rady Nadačního fondu Help Ukraine.

Kapacita centra je zhruba 80-100 dětí a je určeno pro všechny věkové kategorie.