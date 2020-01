Místo řízku cizrna. Obchodní centra cílí na vegetariány

„Na vegetariánské menu jsme jako studenti chodili do Góvindy. Bylo to něco jiného než běžná jídla a obsluhovali tam členové hnutí Hare Kršna v růžových hábitech,“ vzpomíná čtyřicátnice Kateřina v obchodním centru Arkády Pankrác. Před sebou má na tácu misku s dýňovým kari. „To je tady moje neoblíbenější. Od té doby, co na podzim otevřeli, sem chodím z kanceláře na oběd skoro každý všední den,“ vypráví Kateřina.

Ilustrační foto. | Foto: Pixabay