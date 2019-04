Třiatřicetihektarový areál je ohraničen ulicemi Jana Želivského, Malešická, U Nákladového nádraží a vede dál v podstatě až k Českobrodské směrem pryč z širšího centra metropole. Území mají rozpalcelované tři developeři - Sekyra Group, Central Group a Penta Investment. Hlavní budova bývalého nádraží - postavená v roce 1936 - je památkově chráněná a od Českých drah ji chce koupit ministerstvo kultury, nové vedení Prahy plány přehodnocuje. Předkupní právo má navíc konsorcium státní firmy a soukromé společnosti miliardáře Luďka Sekyry.

Připomínky k územnímu plánu

Podle předsedy výboru Prahy 3 pro územní rozvoj Matěje Michalka Žaloudka (Zelení) radnice třetí pražské městské části bude také připomínkovat změnu územního plánu na magistrátu. Připomínky chce schválit na červnovém zastupitelstvu.

Těžko říct, jak to nakonec dopadne s největší průmyslovou funkcionalistickou stavbou v Česku. Podle architektů je však ikonou celého areálu. Proč stále nad jejím budoucím využitím visí otazník? divili se. Studie počítá s tím, že středem areálu Nákladového nádraží Žižkov povede nová tramvajová trať z Jana Želivského, která jej opustí u ulice K Červenému dvoru. Návrh počítá i s dvouproudou silnicí, která by měla areál nádraží propojit s Českobrodskou ulicí u předpokládané budoucí křižovatky s novým úsekem městského okruhu pod Jarovem - jakousi Jarovskou spojkou.

Podle městského Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha) se počítá s rekonstrukcí ulice Jana Želivského i Malešické, jízdní pruhy budou jinak uspořádány a vzniknou nové tramvajové zastávky. Jitka Jeřábková, urbanistka a koncepční projektantka IPR pro oblast Prahy 3, na diskuzi v budově žižkovské radnice uvedla: „Hlavní veřejný prostor budoucí čtvrti by měl být v pootevřeném vnitrobloku v centrální budově nádraží. Tou by zároveň měla vést tramvajová trať, která by byla zakončena tramvajovou smyčkou.“

Kudy vést tramvajovou trať?

V tomto případě by nové tramvajové koleje totiž lépe navazovaly na stávací trať v křizovatce ulic Jana Želivského - Olšanská. Variantou je vedení podél sererní části budovy. „Tramvaj by podle mě měla jet mimo prostor nádraží,“ citoval server Blesk.cz architekta Jaromíra Sedláka z České komory architektů. „Potenciál objektu je zajímavý a vnitřní prostor je nejzajímavější. Hluk tramvaje tomu nepomůže. Podle mne vedení trati v areálu nebo vně něj je pro jeho budoucnost kardinální,“ dodal architekt.

Další rozpory vyvolává plánovaný počet obyvatel chystané nové čtvrti. Architekt Jan Sedlák, který je spoluautorem dřívější verze studie areálu, na diskusi podle webu Estav.cz podotkl, že původní návrh počítal se zhruba osmi až deseti tisíci obyvateli. A to i přes to, že autoři studie vycházeli z Vinohrad, které jsou jednou z nejhustěji obydlených čtvrtí v metropoli. „Navrhovaných patnáct tisíc obyvatel by znamenalo opravdu vysokou hustotu,“ řekl Sedlák.

Lidé by žili v šesti až osmipodlažních domech s podzemními parkovišti, dominantou lokality by měla být věž s maximální výškou 70 metrů. Developerské projekty počítají i s občanskou vybaveností, novými veřejnými prostranstvími včetně parku, který by navazoval na Židovské pece.

Praha 3 bojuje s nedostatkem základních škol

„Při výstavbě této čtvrti v žádném případě nesmí zapadnout požadavek městské části na metro,“ uvedl pro Blesk.cz Jiří Ptáček (TOP 09), starosta Prahy 3. Podle žižkovského patriota Ptáčka nejde zanést do územního plánu takhle velkou čtvrť bez vybudování metra.

V současném stadiu Metropolitního plánu prodloužení linky metra D až na Žižkov zatím není, ačkoliv minulá rada v čele s hnutím ANO schválila pokračovaní trasy z Náměstí Míru přes Žižkov až do přestupní stanice Vysočanská. Nové vedení metropole chce začít už letos v létě stavět úsek Pankrác – Olbrachtova. Následně bude stavba „déčka“ prodloužena do plánované stanice Nové Dvory. Jako poslední ve směru na jih by měla vzniknout trasa od Nových Dvorů až do konečné Depo Písnice. Na druhé straně by v budoucnu „modré“ metro jezdilo přes Nusle pravě až na Vinohrady.

Žižkovský starosta Ptáček ještě zdůraznil potřebu základních škol v nové čtvrti, která nahradí nefungující nádraží, koleje a sklady. „V minulosti se po developerech chtěla výstavba mateřských škol. Nic proti tomu! Ale v případě nákladového nádraží by citelně chyběla základní škola,“ řekl pro Blesk.cz. Podle něj by nemuselo zůstat u jedné školy, protože už teď Praha 3 bojuje s nedostatkem „základek“. Zmíněnému území je nejblíže ZŠ Jeseniova, případně ZŠ Chelčického.