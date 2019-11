Prostory, které dříve sloužily dětem, obývali v poslední době především bezdomovci. „Každý takový objekt je často příčinou pouliční kriminality a snížení komfortu bydlení v nejbližším okolí, proto jsme chtěli vyřešit problémy se Znojemskou co nejdříve, do poloviny října. Bohužel došlo k prodloužení termínů, a proto chci uklidnit sousedy a požádat je ještě o chvilku strpení,“ pronesla předsedkyně výboru pro bezpečnost Prahy 4 Lucie Michková (ODS).

Pozemek i budova patří magistrátu, který také vypsal výběrové řízení na demolici. Vítězná firma by podle Michkové měla staveniště převzít do poloviny listopadu, do dvou týdnů od převzetí mají začít samotné bourací práce.

Ještě do konce listopadu bude areál hlídat ochranka se psem placená hlavním městem, pak už ponese odpovědnost za zabezpečení prostoru stavební firma.