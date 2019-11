Samotná stavba lanovky by pak měla začít v roce 2023. Už teď je jasné, že projekt bude vznikat ve spolupráci investičního odboru pražského magistrátu a Dopravního podniku hl. města Prahy, který by se měl stát po dokončení i provozovatelem lanovky.

„Rádi bychom, aby do konce roku byla vypsána soutěž na zhotovitele projektové dokumentace,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Podle posledního materiálu, který Praha představila členům výboru pro dopravu, by měla lanovka vyjít na 1,5 miliardy korun. Jízdní doba je plánována na 7 minut, za hodinu má lanovka zvládnout přepravu dvou tisíc lidí.

Lanovka má začínat na Podbabě u přestupního terminálu vlaků, autobusů a tramvají, odsud překoná Vltavu a čistírnu odpadních vod za pomoci dvou pilířů, následuje zastávka u zoologické zahrady a stoupání do Bohnic k přestupnímu terminálu Krakov. Na Podbabě by zároveň mohlo vzniknout parkoviště P+R. Taková varianta vyplynula jako nejvýhodnější ze studie, kterou pro Ropid zpracovalo sdružení Pro Cedop a Egis Rail.

Úspora 30 minut?

Cesta z Dejvic do Bohnic se díky lanovce zkrátí skoro o půl hodiny. Největší časová úspora vznikne podle studie při cestách z centra Prahy 6 do Bohnic. Dnes trvá cesta od areálu vysokých škol v Dejvicích na Krakov tři čtvrtě hodiny, při využití lanovky by to mělo být 21 minut.

Lanová dráha má být alternativou ke stavbě tramvajové trati, která by musela vést do Bohnic tunelem. Součástí stavby tramvajové tratě by byl v Troji i složitý systém náspů a opěrných zdí. I proto se nyní směřuje k jednodušší a úspornější lanovce.

Lanovka by měla jezdit na třech lanech, tento systém je schopen odolávat i silnému větru. Kabinu nesou dvě lana a pohání ji lano třetí. Ve stanici se od nich kabina odpojí, aby mohli cestující vystoupit a nastoupit.

Pro případ nouze systém počítá s takzvanou evakuační kabinou. Nehrozí tak, že by se cestující při nečekaném uvíznutí museli dostávat ven za pomoci hasičů či vrtulníku. Evakuační kabina se k nim dostane po třetím laně a dopraví je do stanice

V létě kabiny i pro cyklisty

Trasa vede záměrně mimo území zoologické zahrady, ale je dost blízko, aby mohla přivést cestující k plánovanému novému vstupu do areálu. Díky tomu by se vyřešil problém s přetěžovanou autobusovou linkou 112 i nedostatkem parkovacích míst kolem ZOO. Zároveň nevede navržená trasa přes žádný z obytných domů.

Kabinky budou bezbariérové a na letní sezonu se počítá se zapojením kabin pro cyklisty. Jízdné v lanovce by mělo být stejné jako je v autobusech, metru i tramvajích MHD.