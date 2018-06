Místo betonu výsuvné sloupky. Židovské město chrání nové bezpečnostní opatření

Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 26 000 Kč

Ostatní uklízeči a pomocníci. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26000 kč, mzda max. 39000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: kontakt:Burianová Šárka, tel.: 222 222 500, e-mail: info@bohemianestates.com, prvotní kontakt emailem, místo výkonu:Francouzská č.p. 842/9, Praha 2., Nebaví Vás práce? Chcete se věnovat něčemu, co Vás naplňuje a těšit se každý den do práce. Chcete být pyšní na firmu, kterou zastupujete? Přidejte se k nám!, Aktuálně hledáme pána/paní na úklid bytů, které máme ve správě., Pracovní doba 8 hod denně včetně neděle. , Co od Vás očekáváme?, " pečlivost, smysl pro pořádek, " zodpovědnost, " časová flexibilita, Co Vám můžeme nabídnout?, " teambuildingové akce, " jazykové kurzy, " Multisport karta. Pracoviště: Bohemian developments international s.r.o., Francouzská, č.p. 842, 120 00 Praha 2. Informace: Šárka Burianová, +420 222 222 500.