„Lukrativní místa pro taxíky v centru vybízejí k okrádání zahraničních cestujících,“ uvedl ve facebookovém příspěvku primátorův náměstek Scheinherr a připomněl tak scénu z kultovního filmu Samotáři. Na rozdíl od Jiřího Macháčka v roli Jakuba však hlavnímu městu vadí, že taxikáři kradou.

„Podvodným řidičům pak stačí vyčkat na několik turistů a mají vyděláno. Třeba na stanovišti u Václaváku z Jindřišské se během čtyř let udělalo celkem 24 namátkových 'mystery shoppingů', kdy se taxíky svezli magistrátní figuranti, a pouze pět z nich nebylo úmyslně předražených. Ve dvou případech měl taxikář jet za 82 korun a chtěl 500 korun,“ popsal reálné praktiky radní Scheinherr.

Ale možná ještě větší problém pro magistrát představuje vytíženost takzvaných správcovských míst, která fungují v Praze od roku 2002. O pět let později byla označena cedulemi ve tvaru ruky se zdviženým palcem a nápisem Fair Place. Nyní je totiž z 29 stanovišť pronajato pouhých pět. Podle Scheinherra je pokles využití taxi stanovišť způsoben nástupem mobilních aplikací, kde lze odvoz objednat v podstatě odkudkoliv.

Co volná místa nahradí?

„Z celkového počtu 29 míst se správci byla ve 22 případech ze strany správce smlouva bez udání důvodu ukončena. Ve dvou případech skončila platnost smlouvy a nikdo další o místa neprojevil zájem. Městu postupně zbyla pětice správcovských stanovišť s ročním výnosem asi 3,4 milionu korun,“ uvedl server iRozhlas.cz.

Podle dokumentu, který projednají pražští radní, bude přínosem Scheinherrova návhru, že se uvolní místa pro jiné využití bez výrazných finančních nákladů. Na stanoviště taxíků navíc nebudou muset dohlížet strážníci. Naopak jako nevýhodu překládaný tisk uvádí kromě finanční ztráty, že přibude vozů taxi v běžném provozu.

V případě schválení by do konce srpna IPR Praha měl vytvořit koncepci budoucího využití volného prostoru na silnicích ve vlastnictví města. Místa pro vozy taxislužeb by se mohla stát parkovištěm i pro ostatní řidiči, využít by se dala také jako cyklostojany (nejen) pro sdílená jízdní kola či elektrické koloběžky.