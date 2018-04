Mírnější pravidla mohou umožnit proměnu kanceláří na běžné byty

/INFOGRAFIKA/ Pražští radní se shodli na novelizaci Pražských stavebních předpisů (PSP). Zhruba po dvou letech jejich platnosti z nich má zmizet požadavek na povinné oslunění bytů. To vyvolávalo polemiky při vzniku normy, do PSP jej tehdy protlačilo ministerstvo pro místní rozvoj.

„Současná úprava je zbytečně přísná a v mnoha případech zabraňuje lepšímu využití pozemku,“ říká Evžen Korec, majitel developerské firmy Ekospol. Podobně jako urbanisté z pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) považuje za nesmyslný výpočet, který má teď z PSP zmizet. Podle něho například musí 1. března slunce osvětlovat aspoň třetinu součtu podlahových ploch všech obytných místností bytu v nejnižším obytném podlaží domu. Případně musí doba proslunění od 10. února do 21. března dosáhnout minimálně 3600 minut.

Důležité je denní osvětlení

Tato pravidla pro novostavby by třeba nedovolila blokovou výstavbu, známou z historických Vinohrad či Dejvic. Pro zástavbu proluky u již stojících bytových domů jsou ale požadavky mírnější, zohledňující podmínky v okolních budovách. Nicméně developeři, kteří stavějí takzvaně na zelené louce či v dosud nevyužívaných brownfieldech, dosud museli při přípravě projektů používat celý složitý výpočet proslunění.

Jak uvádí Institut plánování a rozvoje, mnohem podstatnější je požadavek na denní osvětlení, který zůstane v platnosti. Dobře osvětlené mohou být i byty orientované na sever, kam však slunce přímo nedopadá. Novela PSP by v některých případech mohla pomoci také majitelům domů ve staré zástavbě. Na takzvaně dobrých adresách v centru totiž vznikaly v 90. letech reprezentativní kanceláře. Zejména zahraniční firmy ale časem přesídlily do nových moderních prostor, ale rekolaudace volných nemovitostí zpět na byty je kvůli přísným pravidlům obtížná. Pokud by bylo problémem jen oslunění, měla by proměna na byty, kterých je teď na trhu nedostatek, šanci projít.

Rozhodne kupující

Radní také novelizaci PSP zdůvodnili snahou o další rozvoj metropole: „V zájmu snížení regulativní zátěže při povolování staveb je navrženo nahrazení závazných požadavků na proslunění povinnou informací o proslunění v dokumentaci staveb. Míra proslunění by měla být osobní volbou při výběru bytu.“ O tom, co je ještě komfortní, tak napříště budou rozhodovat hlavně kupující. To platí v případě prodeje už zkolaudovaného projektu.

U prodeje bytů z domu, který ještě nestojí, tedy takzvaně z papíru, se budou kupující muset mít víc na pozoru. Například někdejší zaměstnanci stavební firmy Dvořák vzpomínají na novostavbu na Žižkově, kde byly balkony otočené do svahu. „Dělali jsme si legraci, že se tam budou rodit malí krtci,“ vzpomíná jeden ze stavařů. I byty z tohoto projektu si časem získaly kupce a dnes se přeprodávají za nadprůměrné pražské ceny.

Novinka: hobby místnost

Jak přiznává Korec, někteří developeři stejně pravidla obcházejí tím, že byty nekolaudují jako bytové jednotky, ale vydávají je za komerční ateliéry, kde však nemohou mít jejich majitelé trvalé bydliště. Největší pražský rezidenční developer Central Group si dokonce vymyslel takzvané hobby místnosti. V ceníku lze výskyt hobby místnosti na první pohled identifikovat podle dispozice 2+kk (3+kk).

„Jde o místnost, která podle českých extrémně přísných technických požadavků nesplňuje kritéria pro standardní pokoj. Tedy zpravidla buď oslunění, anebo úroveň hluku, případně nároky na přímé větrání. Vzhledem k tomu, že je daný prostor součástí bytové a nikoli nebytové jednotky, vymysleli jsme pro něj název hobby místnost, který vystihuje účel, k němuž se hodí, například jako posilovna či pracovna. To, jak ho nakonec využijí budoucí majitelé bytů, ale záleží na nich,“ vysvětlil Central Group. S novelou se musí seznámit Evropská komise. V platnost by mohla vstoupit v říjnu.