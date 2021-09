Česká architektura od secese k dnešku Kde: Jízdárna Pražského hradu Kdy: Od 1. 9. do 31. 10. 2021 Přehled expozic: Ikony české architektury Expozice Jan Kotěra 150 Expozice moderní architektura Prahy Expozice moderní architektura krajů ČR Architektura po sametu

Přehled významných staveb vybudovaných na území České republiky by ale nebyl úplný bez děl, v jejichž rodném listě jsou uvedeny roky po sametové revoluci. Návštěvníci tak mohou na jednom místě porovnávat stavby, které již prověřil čas, s reprezentanty současné architektury.

Na ploše přesahující 200 metrů čtverečních se na výstavě v Jízdárně Pražského hradu formou fotografií, historických filmů či architektonických modelů představuje více než 500 architektonických děl a bezmála tři stovky architektů působících na území republiky od konce 19. století až do současnosti.

„Výstava modelů a fotografií staveb vybudovaných na území republiky za uplynulých 120 let symbolicky reprezentuje fyzickou podobu naší země v tomto období, a to z pohledu všech krajů a důležitých měst. Její srdce tvoří expozice věnovaná dílu Jana Kotěry, zakladatele a patrona české moderní architektury,“ říká architekt Vladimír Šlapeta, hlavní kurátor výstavy.

Moderní architektura v Praze i v jednotlivých krajích České republiky, architektura po sametu. To jsou tři z celkem pěti expozic, jež se od 1. září představují v Jízdárně Pražského hradu v rámci výstavy Česká moderní architektura od secese k dnešku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.