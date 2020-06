Bohužel, v kontextu toho, že téměř ve shodnou dobu oznámila zcela rekordní schodek státního rozpočtu ve výši půl bilionu korun a že jen krátce předtím řešila česká veřejnost její údajně nedostatečnou angličtinu (jež jí měla zabránit v účasti na videorozhovorech, na nichž se řešila pomoc zemím po karanténě v důsledku koronavirové nákazy), působilo její prohlášení poněkud rozpačitě.

A protože svůj příspěvek doprovodila ještě lehce bizarně vyhlížející fotografií s pávem, bylo zřejmé, že internetoví humoristé i názoroví odpůrci ministryně dostali novou munici.

Na sociálních sítích se tak opět začaly objevovat četné vtipy a poznámky, které uváděly zmíněné ocenění i Schillerové snímek do nečekaných souvislostí. Páv tak v představách online vtipálků představoval například státní rozpočet, jenž se v červnu 2020 promění v oškubanou slepici, některé karikatury se také dotkly toho, jakým jazykem s ním asi ministryně komunikuje.

Část příspěvků také kriticky poukazovala na to, že post Aleny Schillerové, jakkoli usilující o pokorné vyznění, vlastně moc skromný není - například regionální novinář a reportér webu Hlídací pes Robert Malecký jí vyčetl, že její politická kariéra nezačala tím, že by byla kamkoli zvolena občany ve svobodných volbách, a stejně tak její vliv je odvozen spíše od vlivu ministerstva, jehož řízením byla pověřena, než od jejích vlastních schopností.

V této souvislosti také řada uživatelů poukazovala na to, že pro jmenování do pozice ministryně financí byla podle nich rozhodující spíš oddanost premiérovi Andreji Babišovi než reálné schopnosti.

Chtěl bych se dožít dne, kdy Forbes ocení ženy za skutečný výsledek jejich práce, života, úsilí… Prostě cokoliv, co je fakt jejich osobní zásluha a ne za "propůjčenou legitimitu" danou jejich úřadem. To už mi fakt připadá důstojnější Miss Mokré Tričko…

Hodně diskusí vyvolávalo také fotografické aranžmá s pávem v kombinaci se slovy o "obyčejné ženské". Právě páv totiž bývá daleko častěji symbolickým zobrazením pýchy než obyčejnosti nebo pokory.

Samotné slovo "páv" se navíc dalo různě kombinovat s tím, že Alena Schillerová vystudovala "práva", což uživatelům internetu rovněž neuniklo. Fotografie s pávem tak zkrátka nebyla tou nejlepší ilustrací, kterou ministryně mohla zvolit.

Tohle je hezké.

Nevím sice proč to vzniklo, ale už čtvrt hodiny na to zírám a mám kupy otázek.

Je to montáž?

Je to momentka?

Jak dlouho tam takhle spolu seděli?

Kdo si sedl první?

Nebáli se sebe navzájem?

Jak souvisí páv s obyčejnými ženskými?

A jak souvisí s vlivem v Česku?

? pic.twitter.com/m4QqLUtQ5H