Ministr Plaga předal vysvědčení dětem ve dvou pražských školách

Děti na dvou pražských školách dnes převzaly pololetní vysvědčení od ministra školství v demisi Roberta Plagy (ANO). Ministr při této příležitosti navštívil jednu běžnou základní školu a jednu školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Novinářům řekl, že tak chtěl vyjádřit svou podporu vzdělávání v obou typech škol.

"Já jsem toho názoru, že jak školy speciální, tak školy běžné v systému mají své místo a i toto je určité gesto, které tím chci deklarovat," uvedl Plaga. Ministr nejdříve rozdal vysvědčení handicapovaným dětem v Základní škole a Střední škole Karla Herforta v Josefské ulici. kombinovanými vadami.

Funkce se ujal v prosinci

Poté zamířil do Malostranské základní školy, která je ve stejné ulici naproti. Na speciální školu Karla Herforta chodí žáci ve věku 6 až 25 let. Jsou to například děti s těžšími formami dyslexie či dysgrafie, poruchami koncentrace, mentálním postižením či

Plaga po svém nástupu do funkce v prosinci řekl, že by chtěl upravit současné nastavení vzdělávání dětí se speciálními potřebami v běžných školách. Podle něj je třeba jeho věcná i finanční revize. Rušit společné vzdělávání dětí v běžných školách ale prý nechce.

Rodič může slovní hodnocení považovat

Novinářům dnes také řekl, že by neměnil nic na současném způsobu hodnocení žáků. Školy si nyní mohou vybírat, zda budou děti hodnotit slovně, či známkami, většinou ale zůstávají právě u známek.

"Já si myslím, že je dobře, že si to škola může zvolit v interakci s rodiči. Rodič může samozřejmě slovní hodnocení požadovat. Myslím si, že je to ku prospěchu, ale myslím si, že má být volnost na úrovni školy, nikoli že bychom nutili všechny školy takto (žáky) hodnotit," uvedl Plaga.

Slovní hodnocení vs známkování

Odborníci v poslední době často mluví o tom, že by učitelé měli používat více slovní hodnocení než známky. Aktuální studie institutu CERGE-EI ukázala, že známky jsou v ČR důležité při rozhodování dětí o střední škole, ale neodpovídají skutečným schopnostem žáka. Kvalitní slovní hodnocení naproti tomu údajně poskytuje lepší informace o pokroku žáka, jeho přístupu a možnostech, nicméně neumožňuje srovnání mezi různými žáky.

Zrušit známkování by si přála část rodičů, které zastupuje Fórum rodičů. "Důležitým argumentem je, že pro malé děti je známka zavádějící, abstraktní informací, často i demotivující," stojí v prohlášení, které ČTK zaslal předseda organizace Petr Chaluš. Stát by podle něj měl zákony upravit tak, aby učitelé na prvním stupni hodnotili děti pouze slovně.



Vysvědčení dnes ve školách převzal více než jeden milion žáků a studentů, kterým tak skončilo první pololetí letošního školního roku. V pátek školáky čekají jednodenní prázdniny, na které v polovině Prahy a dalších 11 okresech navážou od pondělí prázdniny jarní.