Ministerstvo vrátilo rozhodnutí o bourání Libeňského mostu Praze

Ministerstvo dopravy vrátilo na pražský magistrát rozhodování o tom, zda lze ještě prodloužit stavební povolení pro rekonstrukci Libeňského mostu, které znamená z velké části jeho demolici a stavbu nového.

Bez ohledu na výsledek dalšího řízení je ale už podle prohlášení stávající pražské koalice téměř jisté, že Technická správa komunikací (TSK) bude muset hledat jiné řešení, co bude s mostem dál.

Ministerstvo dopravy začalo řešit stavební povolení na rekonstrukci Libeňského mostu letos v létě poté, co se na něj obrátila Praha 7. Té se nelíbilo rozhodnutí pražského magistrátu, které prodloužilo stavební povolení až do konce roku 2019.

Sedmička podala odvolání

Praha 7 vedená lídrem hnutí Praha Sobě Janem Čižinským v odvolání poukazovala na poslední zprávu ke stavu mostu z roku 2018, ve které se uvádí, že by mělo dojít k radikální rekonstrukci nebo ke stavbě nového mostu bez využití spodní stavby a nedoporučuje stavbu podle projektu, na který bylo vydáno stavební povolení.

„Odvolatel žádá, aby byl nejprve vybudován nový most, který bude sloužit pěším a MHD po dobu realizace stavby,“ uvedlo ministerstvo v rozhodnutí. V něm nakonec prodloužení stavebního povolení zrušilo a vrátilo zpět k projednání na pražský magistrát.

Prodloužení bychom nevyužili

„O případném prodloužení stavebního povolení rozhodne magistrátní stavební úřad, spadající pod státní správu. Do toho procesu nebudeme nijak zasahovat. Politické vedení Prahy ale pak může případné prodloužení využít nebo nevyužít. Ujišťuji vás, že bychom ho nevyužili,“ řekl Čižinský.

Technická správa komunikací dlouhodobě upozorňuje na špatný stav Libeňského mostu a tvrdí, že jediné řešení je víceméně stávající most zbourat a postavit na jeho místě nový. Z mostu by zůstaly jen základy pilířů, most na nich by byl zcela nový.