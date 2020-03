„Na základě všech shromážděných podkladů dospělo MK k závěru, že soubor železničních mostů na trati Praha-Smíchov a Praha hlavní nádraží vykazuje znaky kulturní památky a nezbytná oprava ocelové konstrukce jedné či dvou částí soumostí neznamená zásadní ztrátu památkové hodnoty soumostí jako celku,“ uvedla mluvčí Michaela Lagronová na oficiální facebookové stránce.

Podle památkářů ministerstva kultury, které řídí Lubomír Zaorálek (ČSSD) představuje železniční most „do značné míry ikonickou součást pražského panoramatu s pohledem na Pražský hrad a zejména s pohledem na nedaleký Vyšehrad“.

Soumostí, zbudované ve stylu pozdního klasicismu, je dle odborníků z vládního rezortu „architektonicky, urbanisticky i technicky vysoce kvalitním dokladem historického vývoje železničního stavitelství a rozvoje železniční sítě v Praze“. Železniční most považuje ministerstvo kultury za celorepublikově jedinečnou technickou památkou svého druhu, která zaujímá přední místo v soustavě historických pražských mostů přes Vltavu.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. Most však stejně jako většina pražských přemostění Vltavy potřebuje podle expertů opravu.

Třetí kolej? Postavte vedle další most, radí ministerstvo

V minulosti se objevilo několik variant řešení. Mezi nimi byl mimo jiné návrh na zbourání a stavba nového mostu pro vlaky i auta, výstavba repliky nebo návrh vybudovat na současných pilířích novou konstrukci. Kloknerův ústav ČVUT doporučil loni železniční správě most neopravovat a nahradit jej novým. Primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě) v únoru uvedl, že Praha bude chtít most zachovat a opravit a zároveň vedle něj vybudovat kvůli vyšší kapacitě trati novou konstrukci s třetí kolejí.

„Ze shromážděných podkladů je zřejmé, že špatný technický stav ocelové konstrukce mostu přes Vltavu je řešitelný, aniž by byla zásadním způsobem narušena památková hodnota soumostí či vyloučena původní funkce mostu. Třetí kolej lze realizovat výstavbou nového jednokolejného mostu vedle mostu přes Vltavu, spolu s novou přestupní zastávkou na pravém břehu Vltavy,“ sdělila stanovisko ministerstva kultury mluvčí Lagronová.

Jenže, jak uvedl web Zdopravy.cz, Správě železnic se do rekonstrukce železničního mostu nechce z více důvodů. Obává se, že potrvá příliš dlouho, kolem tří až čtyř let, což výrazně omezí provoz pražské železnice. Kvůli kapacitě už Správa železnic zpracovává projekt na zdvojkolejnění Branického mostu (někdy přezdívaný Most inteligence), aby část provozu z jednoho břehu Vltavy na druhý odvedla přes Krč. Současně se Správa železnic domnívá, že po rekonstrukci budou muset most častěji opravovat. Na únorovém setkání zastánců a odpůrců bourání mostu zástupci Správy železnic uvedli, že hlavní je, aby se rozhodlo co nejdříve.