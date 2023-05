Ministerstvo dopravy se otevřelo veřejnosti. Role průvodce se ujal i ministr

Bezmála tisíc lidí si přišlo v sobotu 20. května prohlédnout budovu Ministerstva dopravy. V rámci festivalu Otevřených budov Open House Praha 2023 mohli nahlédnout i do míst, kam se veřejnost běžně nedostane - například do pracovny a zasedací místnosti ministra dopravy, do takzvaného Husákova bytu či krytu pod budovou.

Open House na ministerstvu dopravy. | Video: Deník/Radek Cihla