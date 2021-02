Strahovský klášter založený roku 1142 je nejstarším premonstrátským konventem u nás. Jako mnoho jiných klášterů, i ten strahovský získal od panovníka právo várečné, jinými slovy řečeno, mohl vařit pivo. Tomu se proslulý pražský podnik věnuje dodnes.

Husité jej poničili

Pivovar byl opatem Janem už roku 1400 pronajat měšťanu Menšího Města pražského, jistému Petrovi. Klášter si to mohl dovolit, vlastnil totiž ještě jeden, který stával na vinici pod strahovským areálem. Obchod nového nájemce vyšel relativně draho, ročně platil 240 grošů, libru pepře a vypaseného zajíce.

Oba pivovary stejně jako zbytek Prahy došly újmy během husitských válek. Várečné právo v nich bylo obnoveno v roce 1515 králem Vladislavem Jagellonským. Svému účelu následně sloužily nepřetržitě až do roku 1629, kdy se opat Kašpar Questenberk rozhodl vybudovat nový. Dlouho se z něj však neradoval, metropoli zakrátko dobyli Švédové a nastalo druhé přerušení výroby.

Kostelníci v krčmě hráli karty

V roce 1697 budovy téměř vyhořely a pivo se opět na dva roky přestalo vařit. V 19. století produkoval pivovar tak málo zlatavého moku, že ho bylo jen pro mnichy a zaměstnance kláštera. Zbytek byl dodáván do malé krčmy na nádvoří. Její popis z konce předminulého století nám zanechal básník Antonín Klášterský. „Byla to jen jediná jizba se dvěma třemi stoly. U jednoho hráli čtyři muži v karty, snad to byli kostelníci, a jinak mimo nás nebylo tu nikoho,“ stojí v jeho textu.

Úpadek spěl k nevyhnutelnému konci. Roku 1907 byl pivovar zrušen, zčásti zbourán a zčásti přestavěn na byty a hospodářská stavení. Pro milovníky historie a piva naštěstí v tomto stavu nezůstal.

Po rekonstrukci provedené na začátku milénia se objekt opět dočkal zašlé slávy. Vznikla v něm restaurace a nový minipivovar, který vyprodukuje okolo 1700 hektolitrů piva ročně. Název zdejšího ležáku, sv. Norbert, není náhodný, jedná se totiž o patrona a zakladatele řádu premonstrátů.

I když si ho oblíbili turisté i místní, více se ho zřejmě nikdy vařit nebude, nedovoluje to totiž status Strahovského kláštera jakožto památkově chráněného objektu.