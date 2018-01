Minimálně pět městských částí nemá schválený rozpočet. Jiné končí v provizoriu

Minimálně pět městských částí doposud nemá schválený rozpočet. Deset radnic má rozpočtové provizorium. Mohou tedy platit chod městské části, ale nemohou investovat.

Peníze. Ilustrační foto.Foto: shutterstock

Městská část nemůže schválit svůj rozpočet dříve než magistrát, protože nejprve musí radnice zjistit, s jakou částkou může od města počítat a jaký projekt bude či nebude mít podporu.

Krátký čas na přípravu

Pražští zastupitelé schválili rozpočet na letošní rok na konci listopadu. Rozpočet na loňský rok byl schválen v polovině prosince a o rok dříve dokonce Praha vstupovala do roku 2015 v rozpočtovém provizoru, protože se zastupitelé na rozpočtu nedohodli.

Právě kvůli krátkému času na přípravu rozpočtu začíná Praha 9 na nový rok provizoriem. Podle místostarosty Tomáše Portlíka je to výhodné, protože radnice tak může lépe reagovat na potřeby, které se objeví v prvním kvartálu. V provizoriu může radnice fungovat do března, kdy se koná jednání zastupitelstva, které by mělo rozpočet projednat.

Rozpočty městských částí

Omezené možnosti investic mají městské části Praha 2, Praha 7, Praha 8, Praha 10, Praha 12, Praha 13, Praha 15, Praha 17 a Praha 18. V provizoriu začala nový rok i Praha 11. Její zastupitelé schválili rozpočet až 18. ledna. Jedenáctka bude hospodařit se schodkem. Počítá s příjmy 393,9 milionu korun a výdaji 496,4 milionu.

Vyrovnaný rozpočet mají schválený Praha 16, Praha 3 a Praha 5. Zastupitelstvo Prahy 1 schválili rozpočet s dvěstěmilionovým schodkem. Rozpočet má schválený i Praha 6. Městská část Praha 4 počítá s příjmy 721,8 milionu korun a výdaji 994, 7 milionu korun. V prosinci schválila svůj rozpočet i Praha 14 s příjmy 389,7 milionu korun a výdaji 479,6 milionu korun.

Celá Praha bude letos hospodařit s příjmy 54,096 miliardy korun a výdaji 70,3 miliardy. Za výši běžných výdajů kritizovala rozpočet opozice. Město také plánuje, že dá na investice 16,8 miliardy korun.