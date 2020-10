Nikdo zatím neví, z jaké hlavy vzejde lék na onemocnění Covid-19. Nadační fond Neuron má ovšem už jasno v tom, kdo si zaslouží obdiv za pozoruhodné počiny v boji proti pandemiím a virovým a bakteriálním nákazám. Vymýcení pravých neštovic, léčba lidí s HIV či vývoj přípravků Viread a Remdesivir. Za tyto a mnohé další světové úspěchy vděčíme českým vědcům Tomášovi Cihlářovi a Karlu Raškovi, kteří svou odvahou mění budoucnost lidí na celém světě. Nadační fond Neuron jim proto letos udělil Mimořádné Ceny Neuron.

Epidemiolog Karel Raška získal Čestnou Cenu Neuron, in memoriam. | Foto: Nadační fond Neuron

Světově uznávaný virolog Tomáš Cihlář obdržel Mimořádnou Cenu Neuron za významný vědecký objev a za jeho podíl na vývoji virostatik proti závažným virovým onemocněním a za celkové zásluhy o českou i světovou vědu. Chomutovský rodák to dotáhl na jednu z předních pozic v americké firmě Gilead, kde se podílel na vývoji nadějného léku Remdesivir, ke kterému upíná zrak celý svět. „Naše práce je týmová, takže je to především významné ocenění nejen mého úsilí, ale i dlouholeté práce všech mých kolegů v Gileadu, kteří přispěli k vývoji remdesiviru a mnoha dalších antivirových preparátů. Je to ale i veřejné uznání přístupu, který jsme vždy zastávali, a jež spočívá v účinném skloubení základního akademického výzkumu s firemním průmyslovým vývojem,“ říká světově uznávaný virolog a dodává: „Já osobně to také vnímám jako uznání podpory a trpělivosti mé rodiny, bez nichž bych tuto práci nemohl dělat.“