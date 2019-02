Co má společného socha Bruncvíka na Karlově mostě se Staroměstským jezem? Na to, mimo jiné, odpovídá kniha 25 tajemství Prahy, jejíž už druhý dotisk leží na pultech knihkupectví. Publikace se skvělými fotkami pojednává o zákonitostech města, které upadly v zapomnění. A také o dobře známých místech, jež skrývají příběhy běžnému návštěvníkovi nedostupné.

„Jedna z věcí, která mě dlouhou dobu v pražské historii fascinuje, je Juditin most z 12. století, předchůdce Karlova mostu. Vydržel necelých dvě stě let, než ho strhla voda. Když dnes chodíte kolem Karlova mostu a víte, jak se podívat, tak ho de facto vidíte. Okolní domy totiž původní most respektují,“ přibližuje se zaujetím jednu z 25 kapitol autor knihy David Černý.

Jez dokládá dřívější rozdělení metropole