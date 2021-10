Desetitisíce Pražanů, kteří se potácí v dluzích, mají naději na lepší zítřky. Částečně jim mohou být odpuštěny peníze, které dluží městu či městským firmám.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Od 28. října začíná tříměsíční akce s názvem Milostivé léto a potrvá pouze do 28. ledna příštího roku. „Říkám, aby to lidé nenechávali na poslední chvíli. Bude tam vždy zpoždění a to se bude zvětšovat, jak se budou kumulovat žádosti,“ řekl zastupitel a poslanec Patrik Nacher (za ANO).