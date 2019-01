Praha - Z Pelc - Tyrolky na Balabenku a dále, až na Štěrboholskou radiálu. K tomu výstavba takzvané Libeňské spojky. Soubor tří vzájemně propojených silničních staveb, řádově v hodnotě čtyř desítek miliard korun má tvořit poslední chybějící třetinu Městského silničního okruhu pod pracovním názvem Blanka 2.

Předchozí vedení pražského magistrátu toto dopravní řešení po jisté době přešlapování na místě shodilo pod stůl, aby ho to současné odtud zase vytáhlo a začalo na něm pracovat. „Udělám vše pro to, abychom se co nejrychleji přiblížili dobudování Městského okruhu a tunel Blanka přestal být sirotkem," vzkázal vloni na podzim náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

To je ovšem zhruba vše, co se doposud laická veřejnost dozvěděla. A s velkou pravděpodobností to tak ještě určitý čas zůstane. Podrobnosti obsažené ve studii zpracovávané samozřejmě za veřejné peníze schází. Podobně, jako například u další chystané, vysoce významné dopravní stavby, Radlické radiály.

Do dokumentů není možno nahlížet a případně je kriticky zhodnotit. Magistrát je bez povolení autorů nesmí dále šířit. Systém nastavený minulými politickými reprezentacemi pražského magistrátu doposud znemožňuje zveřejňovat některé konkrétní studie. Například ty, které se týkají chystaných veledůležitých dopravních staveb Blanky 2 a Radlické radiály.

Ani samotní zastupitelé hlavního města, natož někdo „z venku" se k nim nedostane. Přestože zpracování dokumentů štědře zaplatili daňoví poplatníci. Jsou totiž chráněny autorským zákonem a magistrát je bez souhlasu zpracovatele nemůže zveřejňovat.

Takový stav je neudržitelný

Zmíněnou praxi momentálně kritizuje zastupitelský klub pirátů a také občanská iniciativa Auto*Mat zabývající se dlouhodobě pražskou dopravou. Vzkaz je jednoznačný takový stav je neudržitelný.

Praha podle pirátů i dopravních expertů z iniciativy musí pro příště přehodnotit přístup a zajistit si dostatečný rozsah výkonu majetkových autorských práv. Jinak se prý bude nadále zbytečně utajovat, či dokonce zadávat zakázky za miliony korun na zpracování studií bez otevřené soutěže.

Kritici připomněli případ z počátku „Bémovské éry", tedy z roku 2003, který doléhá na práci dnešního vedení metropole dodnes. V onom roce 2003 si magistrát u jistého soukromého sdružení projektantů objednal dokumentaci k územnímu rozhodnutí pro Radlickou radiálu.

„Nyní je však potřeba do této dokumentace zapracovat připomínky občanských spolků. Jenže to má háček. Ona dokumentace k územnímu rozhodnutí je autorským dílem a v původní smlouvě si město nevyjednalo dostatečný výkon majetkových autorských práv. Sdružení architektů oznámilo, že nechce, aby do jejího díla zasahoval někdo jiný," nastínili piráti.

Co bylo dál? Stávajícímu vedení města tak nezbylo nic jiného, než přidělit tomuto sdružení další zakázku za více než sedm milionů korun v jednacím řízení bez uveřejnění. To znamená bez soutěže.

Studie jsou autorským dílem

Lidé z Auto*Matu se pro změnu delší dobu snaží získat studie připravované Blanky 2. I zde jim v úspěchu brání totožný problém.

„Projekční firmy si mohou díky nevýhodným smlouvám určovat, komu smí město studie ukázat a šířit. Je tak nemožné zkontrolovat, jakou práci tyto firmy za peníze daňových poplatníků pro město udělaly. Praha za několik desítek let plánování za Blanku 2 utratila již desítky milionů korun, nemluvě o zmařeném času a energii městských úředníků a plánovačů. Ti se mohli místo nekonečných interních jednání a vypracovávání dalších a dalších studií věnovat třeba přípravě skutečně důležitých staveb pro MHD," sdělili k problematice členové dopravní iniciativy.

Když oficiálně požádali o přístup k dokumentaci příslušný magistrátní odbor strategických investic, úředníci byli nuceni sdělit pouze: „Studie jsou autorským dílem, a proto podle autorského zákona šíření jejich obsahu podléhá souhlasu zpracovatele, a ten ho dosud neudělil." Podobně se dotazovali také piráti. Po zhruba měsíci neúspěšného čekání na zaslání dokumentace k Blance 2 pak podali oficiální stížnost

Auto*Mat šel ještě o něco dál. „Odvolali jsme se k ministerstvu vnitra, které vrátilo věc k novému projednání, protože na magistrátu udělali při vyřizování naší žádosti řadu formálních i věcných chyb. Teď na magistrátu běží zákonná lhůta na nové posouzení," dodali lidé z iniciativy. Ona lhůta má vypršet už na konci tohoto týdne.

Hrubé pochybení úředníků

„Neexistuje jediný rozumný důvod, proč by město nemělo u studií k vlastním stavbám vykonávat majetková autorská práva v takovém rozsahu, aby je mohlo dál libovolně šířit. Přece jen byly vytvořeny z veřejných prostředků, tak by k nim veřejnost měla mít přístup. Jestliže si to pražští úředníci a politici ve smlouvách nevyjednali, je to hrubé pochybení. Pevně doufám, že takové chyby se již nebudou opakovat," komentoval situaci pirátský zastupitel Adam Zábranský.

Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) rovněž praxi několikrát kritizoval na jednání dopravního výboru městského zastupitelstva. Jemu samotnému prý stěžuje práci. Jistý zřetelnější nástin k právě zamýšlené variantě dokončení Městského okruhu, čili Blanky 2 včetně některých podrobností z dokumentace pak poskytl už vloni v listopadu.

Blanka 2 má pokračovat v ose Vltavy, podél ulice Povltavská. Zde se počítá s prvním tunelem. Dále bude nová komunikace pokračovat přes Balabenku. Další zahloubení do země přijde za ulicí Českomoravskou, poté tunelem pod Jarovem až do Malešic. Zde zřejmě opět vystoupí na povrch. Odtud má pokračovat až na Jižní spojku, respektive ke spojení s Štěrboholskou radiálou.

Konečná podoba však bude výsostně politickým rozhodnutím. Podle zastupitele hlavního města za Trojkoalici Ondřeje Mirovského (SZ) je třeba věc neuspěchat a počkat, až se politická situace na magistrátu zkonsoliduje. „Až bude jasné, kdo Prahu vlastně vede," vzkázal.

