Vedení metropole se nevzdává ambiciózního plánu na výsadbu milionu stromů. Zástupci magistrátu uvedli, že stromy ozdobí hlavní město během osmi let.

„Jedná se o kombinaci nových alejí v centru i osazování nových lesů na městských pozemcích,“ řekl Pražskému deníku náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN, Spojené síly pro Prahu). Podle něj se Praha má stát zeleným místem, které se adaptuje na změnu klimatu výsadbou a udržováním městské zeleně a snahou o zadržování vody v krajině. „Já budu rád, když Praha bude zelenější. Jestli těch stromů vysázíme o sto tisíc více nebo méně, není to nejdůležitější,“ řekl Hlubuček.

O jaké druhy rostlin půjde, bude známo za půl roku. V současné době jsou v kurzu platany, které dobře snášejí městské znečištění. Rozhodně se ale nebude jednat o monokultury. „Zeleň musí být různorodá, aby dobře odolávala chorobám. Například kaštany v minulosti zdecimovala klíněnka, proto musíme být obezřetní i s platany,“ dodal Hlubuček. Plán počítá se zelení i na fasádách a střechách. K zalévání by se mohla přirozeně využít dešťová voda, která by po dešti neodtekla rovnou do kanálů, nýbrž k rostlinám.

Vize zelené Prahy ale může narazit na problém dopravy. Stromům, které vyrostou mezi chodníkem a vozovkou, budou totiž zřejmě muset ustoupit parkovací místa, kterých je ale přitom nedostatek. Právě pro tento problém chce koalice najít do půl roku řešení.