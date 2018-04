Michal Murín končí v čele GIBS. Byl ve sporu s Babišem

Michal Murín skončí ke konci dubna v čele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), oznámil dnes na webu inspekce. Inspekci vede od předloňska, odejde do civilu. Murín uvedl, že pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce GIBS.

Murín dnes uvedl, že situace kolem GIBS a jeho osoby, která se vyvinula v posledních měsících, mu nedovoluje pokračovat v řízení inspekce. "Ačkoli jsem se nedopustil ničeho nezákonného ani neetického, obávám se, že mé setrvání v čele GIBS by mohlo zavdat příčinu k nedůvodnému zpochybňování výsledků její práce, především ze strany obou vrchních státních zástupců a nejvyššího státního zástupce," napsal. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v reakci uvedl, že s názorem státního zastupitelství na činnost GIBS byl Murín průběžně seznamován. "Nejde mi o to někoho zpochybňovat, ale o to, aby instituce řádně a kvalitně pracovala. Stejně přistupuji ke komunikaci se všemi institucemi, s nimiž spolupracujeme," napsal Zeman na dotaz ČTK. ČTĚTE TAKÉ: Šéf GIBS Murín skončil kvůli stresu v nemocnici, rezignaci nezvažuje ČTĚTE TAKÉ: Kázeňské řízení s Murínem ještě neskončilo, zůstává tak ve funkci Ve službě v bezpečnostních sborech skončí Murín po 36 letech, uvedl na webu inspekce. "Na všech pozicích a za všech okolností jsem se vždy snažil vykonávat svoji práci co nejlépe a nejsvědomitěji," doplnil. Ve vedení GIBS podle svého vyjádření usiloval o to, aby její příslušníci mohli řádně plnit své úkoly. Minulý týden kvůli vyčerpání z dlouhodobého stresu skončil Murín v nemocnici. V březnu uvedl, že na něj Babiš opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Na schůzkách s Murínem podle něj Babiš řekl, že pokud místo šéfa inspekce opustí, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s Murínem kázeňské řízení. Premiér uvedl, že nemá k řediteli inspekce důvěru a zpochybnil hospodaření GIBS. Sněmovní opozice uvádí v souvislosti se snahami o odvolání Murína, že chce Babišova vláda získat kontrolu nad bezpečnostními sbory včetně GIBS. Premiérův postup kritizuje také kvůli trestnímu stíhání Babiše v případu údajného podvodu s dotací na farmu Čapí hnízdo. ČTĚTE TAKÉ: Opozice vyzývá Babiše, aby vysvětlil svůj postoj k Murínovi Opozice připomíná Babišův tlak Opoziční strany připomínají tlak premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) v souvislosti s dnes ohlášenou rezignací ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína. Podle nich vláda v demisi provádí personální čistky. Politici se ve svých reakcích zajímají také o to, kdo bude jmenován místo Murína do čela inspekce. "Vypadá to, ze tlak Andreje Babiše, na ředitele GIBS Michala Murína byl nakonec úspěšný. Bohužel. A kdopak je na řadě teď?" uvedl na twitteru předseda ODS Petr Fiala. Předseda Pirátů Ivan Bartoš Murínovo rozhodnutí opustit funkci respektuje. "Jinou věcí je aktivita premiéra Babiše, která měla jasný cíl - odstranění pana Murína z funkce. Cesta jeho likvidace byla ze strany premiéra v demisi evidentní," uvedl na twitteru. "Dlouhodobě sledujeme tlak premiéra na výměnu pracovníků v řadě institucí doprovázený politickým i mediálním tlakem za využití vágních odůvodnění. Nejen Piráti, ale i odborná veřejnost se oprávněně ptá, zda tyto personální čistky nejsou pouhým účelovým posilováním pozice ANO a dosazováním spřízněných lidí do klíčových pozic ve státní správě a nezávislých institucí," doplnil Bartoš. 1/3 Rozhodnutí pana Murína odejít respektuji. Jinou věcí je aktivita premiéra Babiše, která měla jasný cíl - odstranění pana Murína z funkce. Cesta jeho likvidace byla ze strany premiéra v demisi evidentní, z pohledu legislativy a jeho kompetencí navíc přinejmenším pochybná. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 17. dubna 2018 Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila nebyl k odchodu Murína věcný důvod. "Šéf GIBS Murín očividně podlehl mocenskému tlaku ze strany Andreje Babiše. Nešlo o fakta, ale o snahu ovládat všechny bezpečnostní složky, včetně GIBS, a to v době, kdy je premiér v demisi sám vyšetřován," připomněl Pospíšil, že je Babiš obviněn z podvodu v případě farmy Čapí hnízdo. Místopředseda STAN Vít Rakušan novinářům řekl, že se na dění kolem Murína dívá s podivem a obavami. Tlak na Murína byl enormní, takže se nediví, že skončil v nemocnici a okolnosti ho donutily k rezignaci. "Každému, kdo má trochu demokratického cítění, zůstává myslím určitá hořkost na patře," uvedl Rakušan. Byl by rád, kdyby Murínův nástupce byl přijatelný napříč politickým spektrem. Bude muset přesvědčit o svých kvalitách ve sněmovním výboru pro bezpečnost, dodal. Vypadá to, ze tlak @AndrejBabis, na ředitele GIBS Michala Murína byl nakonec úspěšny. Bohužel. A kdopak je na řadě teď? — Petr Fiala (@P_Fiala) 17. dubna 2018 ČTĚTE TAKÉ: TOP 09 podnítila schůzi poslanců k situaci GIBS. Babiš bude vysvětlovat v úterý

