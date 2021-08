Byl v první skupině nekomunistických poslanců kooptovaných ještě v prosinci 1989 do tehdejšího Federálního shromáždění. Záhy mu spadla do klína agenda odsunu okupačních vojsk. V interpelacích navrhl zneplatnit smlouvu, která o dvaadvacet let dříve legalizovala pobyt sovětských vojsk na našem území. Souhlas s okupací poslanci anulovali 28. března 1990. A protože tou dobou již také ministři zahraničí Československa a Sovětského svazu podepsali mezivládní dohodu o odchodu sovětských vojsk z našeho území, nic nebránilo realizaci odsunu.

Vznikla komise Federálního shromáždění pro dohled na stažení vojsk z Československa a Michael Kocáb se stal jejím místopředsedou a hlavní tváří. První cesta komise vedla na vojenskou základnu v Milovicích, kde sídlilo velitelství sovětské Střední skupiny vojsk. „Bylo to silné kafe,“ popsal Michael Kocáb okamžik, kdy v čele delegace tvořené bývalými disidenty i vojáky československé armády vstoupil do samého centra okupační moci o níž tehdy ani našim státním orgánům nebylo jasné, jakou silou vlastně disponuje.

„První jednání bylo takové oťukávací, velmi rezervované. Generál Vorobjov, sám sympatického vzhledu, byl obklopen takovými těmi nabručenými, typicky sovětskými generály. To člověku klidu dvakrát nepřidá. Musel jsem se rozkoukávat.“ S vrchním velitelem Sovětů, generálem Eduardem Vorobjovem, jednal Kocáb od té doby mnohokrát. Podařilo se jim vybudovat vzájemnou důvěru. Ukázalo se, že na generála je spolehnutí a že oba mají stejný cíl aby okupační vojáci odešli v míru, spořádaně a co nejrychleji.

Odvaha jít proti proudu

Narodil se v roce 1954 v Praze. Jeho otec Alfréd Kocáb byl farář Českobratrské církve evangelické a představitel tzv. Nové orientace, teologického hnutí uvnitř této církve, které se kriticky vymezovalo vůči společenským poměrům. Maminka Darja byla psycholožkou.

U obou rodičů obdivoval odvahu jít proti proudu i ochotu za to případně zaplatit. „Viděl jsem, že žijí chudě, ale že jsou slušní. Že když člověk něčemu věří, musí za tím jít, ať to stojí, co to stojí. A to stačí! Ví, že to má náklady, ale je ochoten do toho investovat. Když si tohle člověk uvědomí, má veškerý rozhodovací proces usnadněn.“

V roce 1969 se rodina přesunula z otcova předchozího působiště v Chodově u Karlových Varů do Mladé Boleslavi. Michael Kocáb v té době nastoupil na gymnázium, ale zásadní roli v jeho životě už hrála hudba vystupoval při otcových disidentských setkáních a postupně se přikláněl od klavíru k bubnům. Ranou z čistého nebe pro něho bylo vystoupení skupiny Collegium Musicum démonického Slováka Mariána Vargy. Tehdy se definitivně rozhodl, že jeho nástrojem budou varhany, a podal si přihlášku na pražskou konzervatoř.

Přijali ho v roce 1974. Od klasické hudby ale časem přešel k té populární.

Tatrmaniády Pražského výběru

Lákal ho kontakt s publikem. V roce 1976, krátce před tím, než oba jeho rodiče podepsali Chartu 77 a museli profesně začínat od píky, založil kapelu Pražský výběr.

„Rock vyjadřoval moji občanskou pozici,“ vzpomíná Michael Kocáb na počátky kapely, jejíž hvězda svítila nejjasněji počátkem 80. let. Od původního, převážně instrumentálního jazzrockového stylu, se posunula k “třeskuté protisocialistické show“. Během turné v Maďarsku vyprodali dvacetitisícovou halu, podobně se jim dařilo v Polsku, dostali pozvání do tehdejšího východního Německa. „Ztratili jsme ostražitost, cítili jsme se nesmrtelní, nezranitelní.“

Přišel zákaz činnosti, který Pražský výběr na další tři roky zcela ochromil. Návrat kapely roku 1987 znamenal návrat na výsluní. Už dva roky poté kapela sklízela jednu hudební cenu za druhou.

Začít rozhovor mezi vládou a disentem

„Samozřejmě jsem chodil na to pověstné ‚Štěpánovo stříkání’ to byly pořád nějaké protesty po Praze. Štěpán (Miroslav Štěpán, vedoucí tajemník Městského výboru KSČ v Praze pozn. red.) tam vždycky nasadil stříkačky. Ale upřímně řečeno mě to skoro bavilo. Viděl jsem, že Štěpán nemá šanci a že jen zvyšuje míru odporu proti sobě,“ vzpomíná Michael Kocáb na atmosféru přelomového roku 1989 .

Kocáb se soustředil na to, jak zužitkovat nespokojenost lidí, aby vedla ke změně systému. Zrodila se iniciativa Most. V ní se Michael Kocáb spojil s kolegou textařem a novinářem Michalem Horáčkem.

Dohodnutý plán zněl jasně: pokusit se zrealizovat “kulaté stoly“ po polském vzoru jednání, při kterých by se setkávali zástupci vlády a disentu. Jako vhodné zástupce establishmentu si vytipovali právě reformám nakloněného premiéra Ladislava Adamce a jeho poradce Oskara Krejčího (nevěděli tehdy, že Krejčí dříve byl rezidentem, tj. vysoce důvěrným spolupracovníkem Stb). V září 1989 napsali Adamcovi dopis a nabídli mu zprostředkování rozhovorů se zástupci „nejrůznějších myšlenkových proudů“.

Několikrát se sešli s Krejčím, přes něho se dozvídali o Adamcově ochotě jednat s opozicí ovšem s výjimkou Václava Havla, jehož jméno na komunisty působilo jako červený hadr na býka. „Bylo potřeba, aby to mělo konturované rysy. Komunisti si mezi námi nesměli vybírat, kdo smí, a kdo nesmí. Šlo o to, aby to bylo vyjednávání mezi dvěma znepřátelenými tábory, a ne nějaký budoucí kamarádšoft protože ten smrděl kolaborací.“

Vrazit klín mezi bolševiky

„Bolševici pořád někam chtěli ‚vrážet klín’. Tak jsem si říkal, co kdybychom ten jejich klín zkusili teď vrazit mezi ně? My jsme vrazili klín mezi ÚV KSČ a předsedu vlády. A to tak, že s ÚV KSČ jsme zásadně o ničem nejednali jako by nebyl. A veškerá jednání jsme soustřeďovali na Adamce. Čímž jsme je dostali do varu, protože oni chtěli taky,“ říká Kocáb, který za mimořádně důležitý považoval fakt, že se podařilo vyloučit ze hry další bolševiky, kteří se k jednání nabízeli, třeba Rudolfa Hegenbarta nebo Lubomíra Štrougala. „Protože pak by do toho byli všichni ti bolševici zataženi. A jakmile by do toho byli zataženi, mohli by začít získávat převahu. Takhle jsme to soustředili na jednu jedinou personu, která ani neměla podporu své vlastní vlády.“

Jak se brzy ukázalo, byla to úspěšná strategie. Mostu se podařilo to, o co od počátku usiloval otevřít dialog s opozicí včetně chartistů. A to, že chartisté byli už u počátečních jednání s mocí, mělo klíčový význam pro prezidentství Václava Havla i celý další politický vývoj.

Vylomil zámek a našel sklad jaderných hlavic

Na konci roku 1989 byl Michael Kocáb kooptován do Federálního shromáždění. Ujal se i horké brambory ukončení okupace a odsunu okupačního vojska. A o překvapení nebyla nouze. Dokumentarista Vladislav Kvasnička přišel v létě 1990 s podezřením, že v Bělé pod Bezdězem Sověti ukrývali nukleární zbraně. Našim armádním představitelům se do prověřování této skutečnosti nechtělo, později na místě také sovětští důstojníci Kocábovi do poslední chvíle tvrdili, že jde o běžný bunkr.

Musel nechat vylomit obyčejný visací zámek FAB; když se otevřely dveře, viděli jen černočernou tmu. „Byli schopní i tu tmu vydávat za důkaz, že tam nic není.“ Teprve když u vchodu objevil fungující vypínač, světlo skutečně odhalilo sklad jaderných hlavic. Byl už prázdný. Jak se později dozvěděl, Sověti údajně jaderné hlavice odvezli v březnu 1990.

Zahráli Vorobjovovi na rozloučenou

Přes všechny logistické a občas i politické problémy se nakonec podařilo harmonogram odsunu dodržet. Dne 27. června 1991 Československo opustil poslední sovětský voják. Byl jím generál Vorobjov. Ten se o tři dny dříve zúčastnil megakoncertu na oslavu ukončení okupace, při němž jako hlavní kapela vystoupil Pražský výběr, v čele s Michaelem Kocábem, a na pódiu se objevil i Frank Zappa.

Michael Kocáb pak opustil svůj poslanecký post ve Federálním shromáždění jeho úkol skončil. I nadále ale působil jako externí poradce prezidenta Václava Havla, a to až do konce jeho mandátu v roce 2003. Poté se opět vrátil na hudební scénu. Dodnes se věnuje skladbě a má na svém kontě více než stovku filmových podkresů. „Hudba pro mě zůstává absolutní alfou a omegou mého života,“ říká Michael Kocáb, jehož neplánované politické působení se jedinečným způsobem zapsalo do zrychlených dějin převratové éry.

Vzpomínky Michaela Kocába pocházejí ze sbírky Paměť národa, kterou spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum díky podpoře soukromých dárců. Podpořit ji můžete na www.pametnaroda.cz.

KRISTÝNA HIMMEROVÁ