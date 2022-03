Druhá část rekonstruovaného jezu, jehož investorem je státní podnik Povodí Vltavy, by měla být kompletně hotová v průběhu jara.

OBRAZEM: Vlaky přivezly ukrajinské uprchlíky na hlavní nádraží v Praze

„Betonáž v centru města je vždy boj s časem, v tomto případě navíc probíhala uprostřed řeky, a to ve velmi obtížně dostupném úseku Vltavy. Většinu mixů jsme naváželi z přilehlé říční betonárny na Rohanském ostrově, jejich naloďování probíhalo u Štefánikova mostu. Zejména v době ranní špičky jsme moc jiných možností neměli, protože jen samotná přeprava po vodě zabrala přes hodinu,“ vysvětlil Daniel Boďa, vedoucí projektu společnosti Metrostav, která rekonstruuje Staroměstský jez.Stavební práce na místě se vždy omezují na období od jara do podzimu. Projekt by měl skončit v roce 2024.