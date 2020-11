Možná jste byli jedni z toho mála „nešťastníků“, kteří ve čtvrtek večer na nástupišti marně čekali na konkrétní soupravu metra, díky níž měli stihnout navazující spojení. Jenže mnohým zbylo jen zoufalé konstatování: „Ujel mi autobus a nikdo nedal nic vědět.“

„V návaznosti na vývoj poptávky cestujících dochází k operativním úpravám parametrů provozu metra ve večerním období. V období od cca 20:00 je podle počtu cestujících upravován interval až na deset minut,“ objevilo se až v pátek ráno na webu městské firmy Ropid, která organizuje MHD v Praze a okolí.

„Spoje proto mohou v období od 20:00 do 21:30 jezdit mimo časové polohy uvedené v jízdním řádu,“ dodal Ropid později tak, aby to vypadalo, že omezení metra platí od čtvrtka a že se „zkoušet“ bude dál až do plánované pondělní změny jízdních řádů.

Dopravní podnik (DPP) pak prostřednictvím některých médií přiznal, že intervaly metra byly skutečně „plovoucí“ a pohybovaly se mezi sedmi a půl a deseti minutami v návaznosti na počet cestujících.

„Po dohodě s Ropidem jsme zkoušeli dispečersky řídit vypravování souprav pro případ, že bychom byli kvůli vývoji nemoci covid-19 nuceni urychleně přizpůsobit dopravu bez vypracovávání nových grafikonů, které v rámci Pražské integrované dopravy (PID) se všemi návaznostmi trvá připravit cca deset dnů,“ sdělilo tiskové oddělení DPP. Dopravní podnik se omluvil a uznal, že „současná náročná doba“ nebyla k této mimořádné události vhodná.

Portlík: K čemu jsou jízdní řády?

Kromě obyvatel metropole, kteří svou frustraci vyjádřili na sociálních sítích, se ozval rovněž předseda krajské organizace ODS a opoziční zastupitel Tomáš Portlík. Politik má pochopení pro nutné omezení MHD kvůli úbytku cestujících souvisejícím s vládními restrikcemi ve snaze omezit šíření koronaviru, ale vadí mu, že provoz metra byl ve čtvrtek upraven „potají“.

„Zkomplikovala se tak lidem cesta z práce domů, protože omezené metro nenavazovalo na spoje tramvají a autobusů. Jakou důvěru pak mají mít oficiální zprávy o omezování dopravy, když se omezuje provoz metra bez oznámení? K čemu potom slouží jízdní řády a aplikace PID Lítačka, když MHD nejezdí podle jízdních řádů?“ napsal Portlík médiím. Na twitterovém účtu pak připojil jízlivou poznámku směřovanou k vládnoucí koalici Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL).

Víte, co je pro komunální politiku horší než populista? Populista aktivista, který se dostane k moci na základě hesel o transparentnosti nebo tím, že se přiváže k mostu, pak ale dělá úplný opak. O kvalitní správě Prahy si můžeme v těchto těžkých časech nechat jenom zdát… — Tomáš Portlík (@portlik) October 31, 2020

Další občanský demokrat Ondřej Matěj Hrubeš, který provozuje web MHD86.cz a je zastupitelem Prahy 6, uvedl, že dispečeři v tomto případě dosáhli pouze toho, že zničili přestupní vazby mezi dalšími spoji. Podle Hrubeše má dispečerské řízení smysl naopak v případě zvýšené poptávky – například po skončení sportovní či kulturní akce v O2 areně u stanice Českomoravská nebo koncertu v Letňanech.

Autor textu také spekuluje o tom, že důvodem zmíněného případu měla být finanční úspora. O vysokých nákladech na provoz metra v případě razantního úbytku cestujících ostatně už mluvil Ropid.

Primátorův náměstek a radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) ve vyjádření pro Pražský deník potvrdil, že ve čtvrtek proběhlo „vyzkoušení možnosti nasazení souprav dle aktuálních potřeb“ tak, aby mohl dispečink v následujících týdnech a měsících pohotově reagovat na vzniklou situaci.

„Pochybením bylo, že jsme informaci o úpravě v provozu metra během čtvrtečního večerního hodinového intervalu neposkytli odpoledne cestujícím. Budeme se snažit takové chyby příště vyvarovat,“ slíbil Scheinherr.

Scheinherr: Kompenzace za Lítačku není namístě

Scheinherr a spol. teď každopádně čelí tlaku veřejnosti kvůli omezení provozu MHD. Některým lidem totiž změna přináší starosti při cestách z práce.

„Díky, že pojedu domů o 35 minut déle a místo dvakrát metrem pojedu autobusem přes půlku Prahy, pak skoro půl hodiny tramvají a nakonec budu v mrazu čekat na noční bus, který jezdí jednou za hodinu,“ komentovala ve facebookové diskuzi jedna z cestujících.

Někteří diskutující se bojí přeplněných zastávek či nočních spojů. Jiní zase volají po dočasném zrušení parkovacích zón, pár hlasů chce případné kompenzace za (ne)využívání dlouhodobých kupónů na Lítačce.

Podle informací Pražského deníku však vedení metropole oslovilo desítky nemocnic a zdravotnických zařízení nebo skladů a továren s nabídkou, že je v případě problémů s dopravou zaměstnanců možné operativně vložit například autobusový spoj.

„Pořád je zajištěna dopravní obslužnost celého města, aby se Pražané vždy dostali kamkoliv potřebují. Kompenzace by byla namístě, pokud by se nejezdilo vůbec a MHD v Praze nefungovala,“ dodal radní Scheinherr s tím, že ve prospěch hygienických norem a bezpečnosti cestujících i přes omezení jezdí spoje veřejné dopravy s kapacitou dvakrát až třikrát větší, než je reálná poptávka po MHD.

Vím, že je to velmi nepopulární věc, ale osobně jsem rád, že @PIDoficialni přistoupil k dočasnému omezení denních linek po 22. hodině. Nikdy by mě nenapadlo, že si na Karláku v sobotu večer udělám fotku s dlouhou expozicí, neb vůbec nikoho nevezu a nikdo není ani na zastávce. pic.twitter.com/BcNUsFh30O — Josef Chodounský (@JChodounsky) November 1, 2020

„Vzhledem k tomu, že drtivá většina večerních a nočních spojů jezdí nyní téměř prázdná, tak se výrazně větší koncentrace cestujících opravdu neobáváme,“ odpovídá kritikům Ropid s tím, že vybrané noční linky posílí. Tvrzení dokazují například fotografie z terénu od některých řidičů tramvají, kteří po 22. hodině vozí tolik lidí, že by je dokázali spočítat v každém voze na prstech jedné ruky, nebo vůbec nikoho…