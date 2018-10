MHD, městský okruh, parkovací zóny. Pro voliče v Praze je doprava téma číslo 1

Pražským deníkem oslovení voliči včera příliš nevyužili možnost křížkovat „napříč kandidátkami“. Raději volili jen jednu stranu. Jako hlavní úkol pro politiky většinou zmiňovali řešení dopravních problémů.

Hned po otevření místností ve 14.00 začínají do volebních místností v základní škole Olešská ve Strašnicích přicházet voliči. Za vchodem do školy postává zdravotník, který kromě jištění pro případ první pomoci nabízí starým lidem možnost odvolit do přenosné urny hned u něj, aby nemuseli vycházet schody do prvního patra.

Jako první se reportérovi Deníku k volbám vyjadřuje manželský pár v důchodu, za který promluvila dvaasedmdesátiletá Alexandra. „Komunální politici na úrovni magistrátu i naší městské části Praha 10 by měli řešit hlavně dostavbu silničních okruhů. To je hlavní téma, které spojuje obě úrovně. U nás silně pociťujeme například zácpy v Průmyslové,“ podotýká žena, která volila stranu spíš netypickou pro dříve narozené.

Také manželé Hana a Viktor, oba ve věku mezi čtyřicítkou a padesátkou, se rozhodli zaškrtnout v obou případech jedinou kandidátku a nevybírat kandidáty „napříč“. Doufají, že výsledky hlasování přinesou v Praze výraznou změnu.

„Trápí nás politická kultura ve vedení města. Z konkrétních témat se mě osobně dotýká parkování. Jako živnostník potřebuji parkovat po celé Praze a to je v platném systému zón docela problém. Ani jako rezidenti si nepřejeme rozšíření zón do Strašnic, protože to podle nás situaci tady nezlepší,“ tvrdí Viktor.

Komunální politici jsou blíže občanům

Před hlasovacím místem na Strossmayerově náměstí prozradil šestatřicetiletý Zbyněk reportérovi Deníku, že zaškrtl pro městskou část celou kandidátku, k níž přidal několik málo jmen z jiných stran. „Praha jako celek skutečně potřebuje hlavně dořešit vnitřní i vnější okruh. Otázka je, kdo to bude mít na starosti. Možností zase tolik podle mě nebude,“ vysvětluje Zbyněk a dodává známou tezi o tom, že předností komunální politiky je bližší kontakt zvolených zastupitelů s občany.

„Mám s tím osobní zkušenost. Napsal jsem místnímu radnímu dotaz ohledně úprav zdejšího úseku magistrály. A on mi odpověděl. Sice ne zcela podle mých představ, ale odpověděl,“ zdůraznil Zbyněk.

Pro čtyřiačtyřicetiletou Hanu z Holešovic bylo při výběru kandidátů důležité, že řadu z nich zná osobně jako své sousedy. K aktivní účasti ve volbách se pokusila „přinutit“ i svého manžela, který je cizinec z Evropské unie s přihlášeným pobytem v Praze. Jako takový může v komunálních volbách hlasovat, ale nakonec volit nešel.

Naopak k pražským volbám se dostavila Francouzka Isabelle. „Nějaké povědomí o české politice mám, ale nijak velké. Kvůli práci a starosti o děti jsem zatím neměla čas se s kandidáty seznámit, ale ještě to doufám stihnu. Nechám si samozřejmě od manžela poradit, ale nakonec budu volit podle svého přesvědčení,“ sděluje volička.

Dopravní zácpy jsou problém číslo 1

Do dejvické základní školy směřují manželé Roman a Zuzana, kterým oběma táhne na šedesát. „Nemáme auto a jezdíme jen MHD, přesto jsou pro nás zácpy problém číslo jedna. Konkrétně kolem Vítězného náměstí to velmi znepříjemňuje život,“ utrousí lékařka Zuzana.

Její manžel ji doplňuje. „Přeji si změnu i na magistrátu, ale otázka je, co bude pak. Žádnou spásu nečekám a i možnosti komunálních politiků jsou omezené,“ říká Roman, který na závěr hovoru otevírá téma „plachty“ neboli rozsáhlého seznamu se stovkami kandidátů, typického pro pražské magistrátní volby.

„My jsme to vybírali v klidu po obědě. A máme výhodu, že jako rodilí Dejvičáci známe možná polovinu těch lidí. Ale pán, kterého jsem viděl vybírat za plentou, to tam možná zablokoval na hodinu,“ uzavírá Roman s úsměvem na rtech debatu.

A potíže s velkými hlasovacími lístky byly i jiného druhu. Tlusté volební „plachty“ podle sdělení voličů brzy zaplnily volební urny, do kterých pak šlo jen s obtížemi vhazovat další lístky.