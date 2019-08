O necelý týden zkrátil Dopravní podnik hl. města Prahy (DPP) výluku mezi Smíchovským nádražím a Hlubočepy, kde od začátku prázdnin nejezdí tramvaje kvůli opravě Nádražní ulice. Od pondělí 2. září se vrátí provoz na trať, kde kolejovou dopravu nahrazují autobusy. Už v sobotu však dojde k omezení v centru metropole.

K plnému obnovení provozu zatím nedojde: i nadále bude zkrácena linka č. 4 jen do obratiště Smíchovské nádraží. Důvodem je provoz pouze po jedné koleji mezi Smíchovským nádražím a zastávkou ČSAD Smíchov, kde bude probíhat práce na překládce kabelovodu. „Od pondělí bude možné dojet ze Smíchova opět až na Barrandov bez náhradní autobusové dopravy,“ potvrdila mluvčí DPP Aneta Řehková. Od pondělí se přesune dočasně i zastávka Lihovar pro všechny autobusové linky ve směru do centra z Nádražní ulice do ulice Strakonické před křižovatku s ulicí Císařská louka.