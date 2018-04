Mezi Andělem a Sídlištěm Řepy nepojedou o víkendu tramvaje

/INFOGRAFIKA/ Z důvodu údržby tramvajové trati dojde v sobotu 28. dubna (od 7.30 hodin do 20.00 hodin) k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Anděl – Sídliště Řepy. Od 20 hodin plynule naváže druhá etapa oprav, kdy bude do nedělní 20. hodiny provoz tramvají obousměrně přerušen již jen v úseku Vozovna Motol – Sídliště Řepy.

Změny se dotknou tramvajových linek 9, 15, 16, 98 a 99, zřízena bude nová linka 37. Po oba dva dny bude zavedena náhradní autobusová doprava X9, jejíž trasa se ale bude také měnit. Pro autobusové linky linky číslo 167 a 191 se přemísťuje zastávka Anděl (směr Na Knížecí) do Radlické ulice přibližně 35 metrů za křižovatku s Plzeňskou ulicí. Pro linky číslo 904, 907 a 908 se přemísťuje zastávka Anděl (směr I. P. Pavlova) do zastávky tramvají v Nádražní ulici, ve směru do centra. Podrobný přehled poměrně složitých změn najdete na webu dopravního podniku.

Bezbariérové komplikace

Z důvodu plánované opravy pohyblivé plošiny mezi vestibulem a uliční úrovní dojde od pondělí 30. dubna do 9. května k dočasnému omezení přístupu imobilních osob ve stanici metra Smíchovské nádraží na trati B. "Po dobu opatření využijte bezbariérový přístup ve stanici Anděl, případně nízkopodlažní spoje povrchové MHD," uvádí dopravní podnik na svých stránkách.

V tom by ale mohla být potíž. Od středečního rána jsou totiž výtahy z metra B Anděl u výstupu k obchodnímu centru mimo provoz. „U jednoho z výtahůjde o poškození šachetních i kabinových dveří z důvodu nerovnoměrného zatížení kabiny, u druhého jde o opravu vadného ložiska a nutnost výměny nosných lan,“ prozradila mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. Podle Řehkové není jasné, kdy znovu pojede, neboť se čeká na odpověď dodavatele výtahů z Turecka.