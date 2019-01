Praha - Tři vestibuly metra se asi dostanou do rukou soukromých společností.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Měly by se stát vestibuly a prázdné stěny chodeb pražského metra prostorem pro umění? Tuto otázku už včera otevřel Deník na svých stránkách. Odpověď Pražanů zní jednoznačně. Ano.

Všichni dotázaní, kteří odpovídali v ulicích hlavního města, by podobnou změnu v metru uvítali. Nejčastěji padaly návrhy na fotografické a malířské výstavy začínajících umělců, kteří by se tak mohli velmi výrazně zviditelnit. Pro drtivou většinu by to pak znamenalo také zpříjemnění cest po Praze.

„MHD by pak nesloužila jen jako přeprava, ale zároveň i kulturní prostor, kde bychom se nenudili při čekání nebo přestupu, ale mohli i něco krásného vidět,“ řekl jeden z dotázaných Radim Honer.

Pražský dopravní podnik (DP) už na jaře zahájil spolupráci s organizátory festivalu Street For Art, který se věnuje umění a kvalitě veřejného prostoru. V rámci spolupráce slíbil, že umožní umělcům instalovat ve vybraných stanicích metra a autobusů zajímavé exponáty moderního umění.

Pražané zatím čekají, například v metru totiž bude problém se získáváním nejrůznějších povolení, aby nebyla nijak narušena bezpečnost při cestování.

„Pokud bude vůle, nemůže to být takový problém. Když se může v pražském metru tančit break dance, nebo pořádat happeningy, tak tohle je určitě menší a navíc obohacující narušení,“ myslí si fotograf Marek Krýzl.

Kromě fotografií či obrazů by se podle jeho slov možná daly využít i celé stěny, například pro street art. Jak připomněl, například v metru ve Švédském Stockholmu jsou některé vestibuly či stanice uměleckým dílem sami o sobě. „Ale to se musí vidět, někde je to takové pekelné inferno, jinde to vypadá zase jako v nebi, člověk si připadá, jako by byl přímo ve skále,“ popsal svůj zážitek.

Tři vestibuly chtějí prodat

Kromě toho, že by mohlo metro patřit umění, se možná vestibuly některých stanic ještě dříve dostanou do soukromých rukou. I tak chce vedení DP oživit některé zašlé prostory, pro které společnost nemá využití.

Dopravní podnik jedná o prodeji vestibulů ve stanicích metra Českomoravská, Vysočanská a Kačerov. Zájem o ně mají společnosti Crescon a Asset bloom.

Pražský deník dříve informoval o tom, že DP podepsal memorandum a následně by mohla být uzavřena kupní smlouva. Záměr prodat tři vestibuly metra schválilo už loni v květnu představenstvo, loni v srpnu pak byla vypsána soutěž na revitalizaci. O každý vestibul se ucházelo několik firem.

Ve vestibulech by měly vyrůst nové obchody a služby, stanice by se podle mluvčí DP Ilony Vysoudilové měla propojit s okolím. „Tento projekt přinese DP především úsporu v nákladech na úklid stanic, údržbu, opravy nebo další investice spojené s obnovou stanic. Získáme tímto prostředky, které budou použity na modernizace technologií v daných stanicích,“ uvedla mluvčí.

DP si ještě musí s firmami vyjasnit, co konkrétně ve vestibulech vyroste. Například to nesmějí být herny. Vyjednání o budoucnosti vestibulů mají pokračovat ještě několik měsíců.

Podnik chce v prodejích pokračovat, podle Vysoudilové se ale o dalších vestibulech nerozhodlo. Už dříve se mluvilo například o stanicích Opatov a Anděl, přestavět by se měla také stanice Národní třída. Nad ní chce investor vystavět multifunkční Copa centrum, v kterém budou obchody i byty. Český rozhlas Radiožurnál dnes uvedl, že Praha chce prodat cenné pozemky nad metrem Florenc. Za lukrativní parcelu v blízkosti centra Prahy by hlavní město mohlo dostat stamiliony korun.

Anketa: Měl by prostor v metru patřit umění?



Jan Freiberg

Bylo by to příjemnější. Dobré by bylo, kdyby zůstaly stánky i umění. Pokud by byl čas se u toho zastavit, tak by to bylo zábavné. Je určitě lepší, když se dá v metru i na něco dívat, než ho brát jenom jako dopravu.



Adriana Staňková

Mohlo by to být hezké a zajímavé. Lidi by to nezdržovalo – kdo by se chtěl zastavit, tak se zastaví a podívá a kdo pospíchá, tak půjde dál. Lidem to určitě zpříjemní čekání na metro.



Jana Štěchová

Byla bych rozhodně pro. Stánky a podobné věci se tam točí pořád dokolečka. Nejenom, že by to bylo zajímavé, ale přineslo by to i větší radost z cestování.



Daniela Pachmannová

Je to super nápad. Nejlepší by bylo, kdyby tam vystavovali současní umělci, především fotografové. Nedávno byly na náměstí Míru a Náplavce krásné fotografie, tak by se tam hodilo něco podobného.

(luk, čtk)