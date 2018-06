Metropolitní plán odsoudí k zániku naše kolonie, bojí se zahrádkáři

Mají se lidé, kteří desítky let opečovávají záhonky v pražských zahrádkářských koloniích bát o svoji další existenci? Podle občanského spolku Arnika odsuzuje návrh Metropolitního plánu tyto ostrůvky zeleně k zániku. Zpracovatel plánu, pražský Institut plánování a rozvoje (IPR), naopak tvrdí, že osady bere jako fenomén, který je třeba chránit.

Zahrádkáři z téměř devadesát let staré kolonie na Ořechovce v Praze 6 bojují za její zachování už několik let. Pozemky v lukrativní lokalitě patří hlavnímu městu, a tak místní nabývají podezření, zda by je v tichosti nemohl odkoupit soukromý investor.

„Kolonie Ořechovka přežila všechny režimy. Autoři územního plánu Prahy ji teď předhazují developerům jako dárek. K likvidaci zahrádek v Praze přitom dochází masově a trend pokračuje,“ obává se Josef Procházka, předseda zahrádkářské kolonie Ořechovka.

Podle spolku Arnika teď její likvidace skutečně hrozí. Usuzuje tak z faktu, že městské zahrádkářské kolonie v návrhu Metropolitního plánu spadají pod kategorii plochy nestavebních bloků v takzvaně zastavitelném území. „To zbavuje zahrádkářské osady veškeré ochrany,“ varuje ve svém prohlášení Arnika.

IPR s takovým výkladem ale nesouhlasí. „Termín zastavitelné území je použitý z toho důvodu, že se jedná o lokality ve městě. Nicméně závazná vyhláška Pražských stavebních předpisů zahrádkové osady považuje, podobně jako třeba parky, za nestavební bloky, což zajišťuje jejich ochranu před případnou zástavbou,“ dušuje se mluvčí IPR Marek Vácha.

Lukrativní pozemky

Zahrádkářských osad teď existuje v Praze 150. Metropolitní plán zatím počítá se zachováním přibližně 130 z nich. Některé se mají změnit na park, další možností je přeřazení do kategorie lesa, protože jsou tak evidovány v katastru nemovitostí. Existují i případy, kdy lidé v zahrádkářských osadách trvale bydlí a nemají k tomu účelu nemovitosti zkolaudované. Tam by pak měla zahrádkářská osada v budoucnu figurovat jako lokalita pro bydlení.

Zahrádky vznikaly za první republiky na okraji města, ale rozpínáním Prahy se ocitly v širším centru. Ze zelených oáz se časem staly lukrativní pozemky. Ani Metropolitní plán ale nedokáže přežití osad zaručit. Pokud se dostanou do rukou investorů, nelze dopředu vyloučit, že noví majitelé budou v dané lokalitě žádat o změnu územního plánu.

Pár podobných případů z nedávné minulosti existuje. Například na místě někdejší zahrádkářské kolonie u Třešňovky v Hrdlořezích vyrostl bytový projekt Zelené Město. Na druhou stranu, ani rozkvět zahrádek už není to, co býval. V osadách hospodaří čím dál starší lidé. Podle Českého zahrádkářského svazu, na jehož údaje odkazuje Arnika, je v Praze zhruba osm tisíc registrovaných zahrádkářů. Před 20 lety jich přitom bylo kolem 18 tisíc.