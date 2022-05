Řeší i oblast trojmezí

„Myslím si, že by se každý Pražan měl zajímat o konkrétní území. V mém případě je to tzv. Trojmezí na jihovýchodě Prahy. Trávil jsem tam hodně času a mám k němu osobní vztah. Vždy mi vadily snahy soukromých majitelů pozemků omezovat tam vstup a jsem pro maximálně přírodní charakter Trojmezí,“ řekl Deníku Lubomír Pavelek, který byl mezi prvními zájemci o služby infokontejneru a který nepovažuje ani metropolitní plán za záruku proti budoucí výstavbě v lokalitě.

„Znepokojivé je už to, že napříč nyní vede asfaltová cesta. A Praha 11 už prosadil nějaké stavby na okraji Trojmezí. Podle mě to bude pokračovat,“ dodal Pavelek. Náměstek primátora Petr Hlaváček se snažil občanovy obavy rozptýlit. „Na rozsahu nezastavitelných ploch se už shodly všechny tři městské části. Návrh Metropolitního plánu toto reflektuje a jakékoliv vedení Prahy by to mělo pohlídat,“ prohlásil .

Připomínky do konce června

Během prvních zhruba dvou hodin si na Jungmannově náměstí prohlédlo velkoformátový výkres Metropolitního plánu kolem padesáti lidí, z nichž přibližně třetina zároveň oslovila tým konzultantů z IPR s konkrétními dotazy.

„Lidé se zajímali o to, jaký rozvoj může nastat kolem jejich bydliště, co znamená konkrétní barva v novém plánu nebo odkdy bude platit. Na tu poslední otázku zatím nikdo odpovědět nedokáže,“ upozornila u kontejneru zaměstnankyně městské odborné organizace.

IPR jakožto zpracovatel klíčového urbanistického dokumentu nyní představuje návrh už obohacený o připomínky občanů, městských částí i státních institucí. Před čtyřmi roky, kdy měl bílý infokontejner premiéru, dorazily tisíce podnětů.

V aktuálním druhém kole je čas na připomínky do konce června. Podávat je lze buď osobně v Centru architektury a městského plánování, prostřednictvím aplikace nebo přímo přes web.