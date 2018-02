Metropole zachrání legendární Pragovky. Koupí jejich muzeum

Přijmu ihned dámskou krejčovou/krejčího do butiku-krejčovství E.L. - OC Krakov, Lodžská 6, Praha 8. Nabízíme: 18 - 26.000 Kč čistého dle objemu vykonané práce. Požadujeme: vyučení v oboru

Obchod - Hledáme opravdové milovníky masa!23 000 Kč

Hledáme opravdové milovníky masa! Míst, kde se prodává maso, těch najdeš po Praze spoustu, ale jen jedno je to Pražské! Do práce nechodíme, že musíme, ale protože nás to baví. Teď už nám chybíš jen ty! Ozvi se nám: Vít Morkus.