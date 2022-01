„V letošním roce s ohledem na epidemickou situaci ovšem nelze provoz omezovat zcela v závislosti na aktuální poptávce, protože ta je nadále nižší až o 30 procent oproti obvyklým hodnotám. Proto budou od 3. do 30. ledna 2022 městské linky PID v Praze v provozu podle poloprázdninových jízdních řádů, které snižují nabídku spojů během dne v průměru pouze o cca 9 procent,“ uvedl Ropid na sociálních sítích.

Nové omezení bude platit do 31. ledna. Je nastaveno tak, aby omezilo případný problém s nedostatkem řidičů kvůli možným karanténám v souvislosti se šířením koronaviru.

V praxi se prodlouží intervaly v metru v ranní i odpolední špičce pracovního dne o 10 až 30 sekund (nejméně na lince C). Na tramvajových linkách platí intervaly delší o 1–2 minuty jen v odpolední špičce. Na linkách městských autobusů dochází k prodloužení intervalů mezi spoji na páteřních linkách ráno z 6 na 7,5 minuty. Odpoledne se interval prodlouží ze 7,5 na 10 minut, na doplňkových linkách ráno z 12 na 15 minut a odpoledne z 15 na 20 minut.

V Praze se mění i některé názvy zastávek: Cibulka se bude nově jmenovat Nádraží Cibulka. Netušilská nově ponese název Blatov sever.

Změny i v středních Čechách

Ke změně dochází i na linkách Pražské integrované dopravy ve Středočeském kraji. Linka 385 bude nově expresní a mezi Opatovem a Průhonicemi pojede po D1. Místo ní pojede přes Šeberov a Rozkoš nová linka 357.

Výrazně posílí také linka 122 do Újezdu u Průhonic a mírně oslabí linka 363 právě kvůli novému expresnímu spojení linkou 385.

Již od soboty 1. ledna 2022 platí změny v Kladně, kde nová linka 565 do Slaného nahradila linku 609, která jede pouze po území Kladna. Linky číslo 612 a 620 se vrátily do centra Kladna a opět jedou přes Gymnasium a Náměstí Svobody. V Kutné Hoře je na lince 801 vyčleněna část spojů do Bernardova.