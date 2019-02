Praha - Podpora umělců z rozpočtu hlavního města je letos čtyřikrát větší než částka, kterou dostanou sportovci. To stát, Sazka i poslanci přejí více sportu než kultuře.

Praha rozděluje čtyřikrát více peněz na kulturu než na sport. Mnohé ale dráždí forma, jakou město zvolilo.

Pražská kulturní scéna si nemůže stěžovat. Alespoň co se týče peněz, které do ní ve srovnání se sportem proudí.

Pražská radnice totiž kulturu podporuje čtyřikrát více než sport.

Letošní částka pro divadla a kulturní scény spravované městem je 984 milionů korun, z nichž na provoz jde 809 a na investice 175 milionů. Jen na kulturní granty letos město rozdělilo 208 milionů korun.

Jenže právě forma, kterou byly peníze jednotlivým subjektům rozděleny, rozlítila představitele kulturní obce. Radní pro kulturu Milan Richter totiž zavedl podporu prodaných vstupenek, na kterou vyčlenil 50 milionů korun.

Spor o podporu vstupenek

„Podporuje se tím komerce, nikoli kultura,“ prohlásil divadelní kritik Vladimír Just. Podle Richtra jdou ale peníze do kultury. „Jsem pro, aby se systém dělby peněz změnil,“ řekl na březnovém zasedání zastupitelstva radní Richter.

Proti podpoře komerčních subjektů, které se navíc dokáží samostatně uživit, vystoupila kulturní obec peticí nazvanou Za Prahu kulturní. Podepsalo ji už 4500 Pražanů, mezi nimi například herečka Tatiana Vilhelmová, Ivan Trojan, Dagmar Havlová. Signatáři požadují zrušení podpory vstupenek, odvolání radního Richtra a chystají na příští čtvrtek protest před magistrátem na Mariánském náměstí.

Přidělené sumy

Ve srovnání s podporou divadel je částka na sportovní granty nižší. „Na granty pro sport jde letos o 30 milionů korun méně než loni, celkem je z magistrátní kasy vyčleněno 85 milionů korun,“ uvedl pro Deník Petr Hulinský, předseda finančního výboru zastupitelstva. „Z této částky bylo 17,3 milionu poskytnuto městským částem, školám a školským zařízením hlavního města na úpravu povrchů venkovních sportovišť, na provoz plaveckých bazénů a zimních stadiónů a na podporu sportovních akcí pro děti a mládež,“ dodal.

Zbývajících 67,7 milionu korun je určeno tělovýchovným jednotám a sportovním klubům na podporu stejných programů. Město také letos formou partnerství, na které vyčlenilo 20 milionů korun, podpoří rozličné sportovní akce. Jsou jimi například mezinárodní turnaj ve florbalu Czech Open, tradiční veslařské závody Primátorky, Memoriál Josefa Odložila, Prague International Marathon a další.

V rozpočtu na tento rok bylo schváleno 100 milionů korun na přípravu kandidatury hlavního města na pořádání letních olympijských her v roce 2016, respektive 2020. Od začátku roku bylo zatím čerpáno 14,6 milionu korun.

Stát, Sazka i poslanci přejí víc sportu než kultuře

Stát a veřejné rozpočty přispívají na kulturu méně než na sport. Na sport a rekreační činnosti šlo v roce 2006 z eráru 15 miliard korun, na kulturu pak o miliardu méně. Dalších 7,3 miliardy pak šlo na ostatní činnosti související s kulturou a sportem.

Jedním ze zdrojů financí pro neziskový sektor by měl být hazard. Ten však přeje takřka výhradně sportu. Dominantní postavení si v něm drží Sazka, kterou vlastní česká sportovní sdružení. Ta také dostávají drtivou většinu jejího výtěžku, který má podle zákona jít na veřejně prospěšné účely – v roce 2006 to bylo 1,08 miliardy korun.

Medvěd spíše sportovní

Na kulturu, zdravotnictví a charitu dala Sazka dohromady pouhých šest milionů korun. I když během posledních patnácti let vzniklo několik loterií, které měly Sazce konkurovat a jejich výtěžek měl jít právě na kulturu, například Česká lotynka, tak všechny zkrachovaly. Jedním z důvodů je, že Sazka úspěšným lobbingem brání snadnějšímu vstupu konkurence na tento trh.

Ještě víc než erární kasa přejí sportu samotní poslanci. To je vidět na takzvaném porcování medvěda v Poslanecké sněmovně, kdy při schvalování státního rozpočtu posílají „malé domů“ do svých regionů. Zatímco na kulturu při schvalování rozpočtu na letošní rok do regionů rozdělili navíc 129 milionů korun, na sport to bylo půl miliardy – čtyřikrát více. (pok)

