Nové elektrické jednotky jsou reakcí na rozmach přepravy cestujících po železnici v systému Pražské integrované dopravy. Nové vlaky by měly jezdit hlavně na linkách do Berouna a Benešova, kde došlo v posledních letech k největším nárůstům cestujících. „Železnice v Praze se postupně stává obětí svého úspěchu. Ukazuje se, že ani dvě spojené jednotky CityElefant už často nestačí,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Praha chce proto nakoupit větší dvoupodlažní vlaky než dosud. CityElefant pojme 310 sedících cestujících, měří 79 metrů. Nové jednotky by měly zvládnout přepravit 400 cestujících a měřit 100 metrů. Spojené by tak svezly nejméně 800 cestujících. Nevešly by se ale celé na některá nástupiště.

Praha a organizátor dopravy Ropid proto chtějí jednat se Správou železniční dopravní cesty o tom, jak vyřešit zastavování ve stanicích, kde není tak dlouhé nástupiště, kterých je v pražské aglomeraci několik. „Neznamená to ovšem, že by cestující vystupovali mimo nástupiště, jen přední a zadní část soupravy by byla mírně za nástupištěm,“ dodal Scheinherr.

První třída zůstane zachována

Jednání o desetiletém kontraktu s Českými drahami zatím naráží ale i na rozdílné představy Prahy a Středočeského kraje na velkokapacitní soupravy. I tam ale došlo už k mírnému přiblížení. Kraj dlouho nové velkokapacitní jednotky odmítal, nyní ale o požadavku Prahy jedná. První by měly jezdit nejpozději do roku 2023. I přes některé dřívější myšlenky o rušení 1. třídy chce Praha dál zachovat zhruba 5-7% kapacity právě pro 1. třídu.

Vozový park na linkách Pražské integrované dopravy stárne. Ropid a IDSK proto požadují modernizaci CityElefantů, kromě výměny čalounění má dojít například k instalaci wifi či zásuvek, v prvních 17 nejstarších jednotkách také bude nově vakuová toaleta.

Ve hře je i varianta, že se do Prahy přesune část těchto jednotek z Moravskoslezského kraje, kam by putovaly menší jednopodlažní nové jednotky. Koordinátor IDS Moravskoslezského kraje s nezvyklým stěhováním vlaků předběžně souhlasí, dojde k němu ale nejdříve za dva roky. Server aktualne.cz nedávno informoval o plánu Českých drah vložit do CityElefantů ještě jeden vůz. Celkem je v Praze a Středočeském kraji 71 těchto jednotek.

Velkokapacitní dvoupodlažní jednotky jsou standardem ve většině velkých měst na příměstských vlacích, Praha dlouho ale řešila za bývalého vedení, že by jako nové stačily jednopodlažní vlaky. Požadovanou soupravu nemá zatím v nabídce Škoda Transportation, u Siemensu, Bombardieru či Stadleru jde o běžný výrobek.

Místo dieselů hybridy?

Praha musí řešit i provoz neelektrizovaných tratích, kde nasazují České dráhy už často nevyhovující vlaky. Například na trati Praha – Rudná u Prahy – Beroun musí jezdit už zdvojené regionovy. Praha proto požaduje přesun jiných vlaků z motorových rychlíků, které převezme po Českých drahách Arriva.

„Regionovy na tak vytíženou trať jsou už nevyhovující,“ podotkl Scheinherr. Praha proto podle něj řeší, že by se na trati mohly objevit hybridní soupravy, které jezdí na elektřinu a mimo troleje ji mají uloženou v bateriích. „Překážkou je ale současná stejnosměrná napěťová soustava v pražské aglomeraci, která neumožňuje nabíjení takových souprav. Velmi by pomohlo přiblížení střídavé soustavy do stanice Beroun, kde by se takové jednotky mohly nabíjet,“ dodal Scheinherr.

Praha dosud platí za provoz vlaků zhruba miliardu korun ročně, Středočeský kraj necelé dvě miliardy. Nové požadavky budou znamenat poměrně velké zvýšení plateb, o kolik přesně zatím není jasné.

Po dohodě mezi kraji o konceptu obnovy vozového parku provedou ČD kalkulaci, která by se postupně aktivovala podle toho, jak by do provozu nabíhala nová vozidla. Nová smlouva ale bude na rozdíl od současné řešit podstatně detailněji sankce za nedodržování standardů či výpadky nasazení souprav.