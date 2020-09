Silně zapáchající záchody a toalety, které byly uzavřené dříve, než měly. To jsou dva nejčastější prohřešky, na které jsem narazila během reportáže „tour de záchody“. Obešla jsem toalety ve všech stanicích metra na linkách A, B i C. A výsledek? Záchody na „áčku“ jsou přepychové, ale Stodůlkám a Invalidovně na „béčku“ se pokud to není akutní raději vyhněte obloukem.

Rekonstruované veřejné toalety ve stanici metra Můstek. | Foto: Im-stav.cz

Pozitivní zprávou je, že na všech navštívených toaletách najdete dostatek toaletního papíru i mýdla. A všude teče teplá i studená voda. Co už se však liší, je cena. Toalety totiž mají rozdílné provozovatele.

Obecně se dá říci, že nejlépe v reportáži vyšly ty záchody, které stojí 10 korun a jsou po celkové rekonstrukci. Nejčastěji je najdete na lince A. Nejdráže vás toalety vyjdou na Hlavním nádraží, je však potřeba říci, že nepatří Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, ale Správě železnic.

Mezi nejlevnější za pět korun patří záchod na Florenci. V něm pracuje 30 let pětasedmdesátiletá Hanka. „Vím, že se lidem asi moje záchody moc nelíbí, ale nedivím se. Vždyť jsou 45 let staré! Dokonce si pamatuji, když je tady stavěli,“ řekla Pražskému deníku toaletářka.

„Pane, roušku!“ křikla na příchozího, asi padesátiletého muže. „Pardon, moc se omlouvám,“ odpověděl jí muž a lovil si z kapsy roušku a pětikorunu.

Přebalovací pult na špatné straně

Co toaleta, to příběh. Zatímco Hanka pracuje na Florenci už více než čtvrt století, Jiří je v Kobylisích teprve měsíc. „Ale rychle jsem si tu zvykl, už mě znají dopraváci, je to prima. Co půl hodiny chodím kontrolovat čistotu, pořád vytírám. Pojďte se podívat,“ zve mě dál Jiří.

O stanici dál na Nádraží Holešovice už vidím první přebalovací pult. Růžena mi ukazuje, jak funguje. „Záchody máme krásné, zrekonstruované. Ale je vidět, že to navrhovali chlapi, kteří u toho nepřemýšleli. Maminky si mi tu stěžují, že měl být pult nainstalovaný na druhé straně, aby se mohly lépe dostat při přebalování k dítěti,“ vysvětluje Růžena.

V drtivé většině případů toalety voní. Klasickými čisticími prostředky, ale i dezinfekcí. „Samozřejmě že mi to tady voní. Udržuji to tady čisté, chodím po každém zákazníkovi kontrolovat stav záchodů. Kdyby to zůstalo špinavé, deptalo by mě to,“ líčí na Chodově toaletářka Iboja.

Po dezinfekci to voní i v Depu Hostivař. Když přicházím na toalety, je právě čerstvě vytřeno. U vchodu i na umyvadlech jsou dezinfekce. „Moje vlastní,“ upozorňuje Petra. „Kupovala jsem si je na vlastní náklady, nikdo mi tu totiž žádnou nedal. A lidé tu jsou spokojeni. Kolikrát ani nejdou na záchod, jen si k nám přijdou umýt a vydezinfikovat ruce,“ popisuje toaletářka.

„Čistota je o lidech,“ říká mi Bohunka na Želivského. Tento záchod je jedním z mála na trase A, který ještě čeká na rekonstrukci. „Lidé tu platí pět korun, ale když chtějí na toaletu hygienické sedátko, zaplatí osm,“ vysvětluje Bohunka. Na Želivského je i toaleta, která je označená jako dětská. „Ale nemám od ní klíč,“ dodává.

Nespolehliví toaletáři

Říká se, že všechno je o lidech. A u toalet to platí dvojnásob. Na stanici Kolbenova na „béčku“ zrovna nefungují. „Byl tady kolega, který to tu ze dne na den nechal. Já jsem teď akorát volala spolubydlícímu, aby mi donesl z domova mop, musím to tu vytřít. Vypadá to tu hrozně. Ale muži sem chodí, těm to nevadí,“ popisuje Věra.

Nespolehlivý toaletář byl i na Muzeu. „Proto jsou teď na dámských záchodech mříže. Kolega byl opilý, tak tu skončil,“ vysvětluje Vláďa, kterému se pánské záchody jen lesknou. „No ještě aby se neleskly! Pořád to tu vytírám, pořádek musí být,“ směje se.

Z Vládi by si měli vzít příklad toaletáři z Invalidovny. „Tak to nedávám,“ otáčí se ve dveřích asi čtyřicetiletá žena, která spěchala na toalety, ale zápach moči ji odradil. Málem mě porazila, jak rychle mizela z toalet.

A ještě horší zápach byl na Stodůlkách. Nejhorší záchod ze všech, v kontrastu s nablýskaným obřím kancelářským komplexem kolem metra. A na co si dát na toaletách v metru ještě pozor? Na otevírací dobu. Protože ne všichni toaletáři ji dodržují. Na stanici I. P. Pavlova, Vyšehradu, Pražského povstání nebo na Petřinách je zavřeno, přestože na stránkách dopravního podniku najdete informaci, že mají mít ještě otevřeno.

Otevřeno i po zavíračce

Milým překvapením je proto Nádraží Veleslavín, kde je otevřeno ještě pár minut před devátou hodinou večerní.

„Nemůžeme si dovolit zavírat dříve. Lidí sem chodí hodně, i takhle večer. Podívejte, dělám si čárky u každé hodiny. Před chvílí tu bylo hned osm lidí. Lidé odsud jezdí do Kladna, takže si cestu k nám často najdou,“ vysvětluje toaletářka Jana.